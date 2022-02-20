政院促調查處分黃郁婷 朝野立委：建立選手規範

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（中央社記者王承中、黃巧雯台北20日電）行政院長蘇貞昌要求調查競速滑冰選手黃郁婷的不當言行，並進行適當處分。民進黨立委吳思瑤表示支持，將要求體育署建立國手權利保障及懲處機制；國民黨團總召曾銘宗認為，未來應加強選手的行前教育，並建立相關規範。

民進黨立委王定宇今天則在臉書發文認為，中華奧會參與北京冬奧代表團總領隊陳士魁，面對黃郁婷荒誕言行無力約束，且竟要拖到4月才開會，「也許這樣的中華奧會才是會產生『黃郁婷們』的真正原因！」

對此，陳士魁表達不予回應。他表示，要到4月才召開北京冬奧檢討會議，主因是遵守防疫規定，需等待所有選手、教練隔離期滿；據他了解，體育署兩週內也會邀集中華奧會、滑冰協會先召開會議。

台灣競速滑冰選手黃郁婷日前參加北京冬奧時，上傳身穿中國隊服練習影片引發爭議。行政院昨天表示，國家代表隊成員應謹言慎行，行政院長蘇貞昌已要求調查黃郁婷的不當言行，並為適當處分。體育署今天表示，1至2週內將開會研議修正參賽處理辦法，建立代表隊不當言行處理規範。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問時表示，黃郁婷的做法不當也不對，並引發爭議，但事後黃郁婷已有道歉；他認為事情就應告一段落，應該做的是記取教訓，並給予選手更多鼓勵，讓選手在國際上為國爭光，這才重要。

曾銘宗指出，現在事後還繼續對黃郁婷進行懲處，他覺得沒有必要，畢竟體育還有更多事情要做；未來體育署對於代表國家出國比賽、出國訓練的選手，都應該要加強行前的相關教育，並有相關規範。

民進黨立委吳思瑤在臉書發文表示，支持政府硬起來對黃郁婷進行調查及懲處。國手就是國家代言人，不能因為規範不明而遊走制度邊緣、挑戰國家尊嚴；國家代表隊成員就是全民贊助的國家形象代言人，享有權利也理當承擔義務，一旦辱及國家榮譽，當然該負相應代價。

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吳思瑤指出，以黃郁婷事件為鑑，她將監督要求教育部體育署，針對國家代表隊成員擬定擔任國家代表隊領用補助合約範本，明確保障代表隊成員培訓出賽期間應有零用金與薪資、身心醫療照護等權利保障；倘涉重大言行問題，也應建立懲處、終止補助、撤銷資格等機制。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，他認為黃郁婷的做法十分不宜，畢竟是代表國家出賽，整件事情跟國家的體育政策，以及選手在國際賽事中的規範有關，可能過去沒有制度與明確的規範；他認為，可以從這次個案來確立相關的制度，讓未來的選手能有所依循。（編輯：林克倫）1110220