北京冬奧閉幕 李玟儀掌旗

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）2022年北京冬季奧運今晚舉行閉幕式，台灣代表團由19歲的滑雪女將李玟儀擔任掌旗官，與團本部隊職員包括秘書高馥淇等人參加閉幕。

北京冬季奧運共有4名台灣選手參賽，包括競速滑冰名將黃郁婷、雪橇女將林欣蓉、高山滑雪好手何秉睿與女將李玟儀。

由於林欣蓉比賽結束後已返台，而黃郁婷已搭機赴美備戰其他賽事，因此台灣代表團僅剩2名選手還在北京，何秉睿比賽時重摔，行走時仍有些不適，最終由李玟儀擔任閉幕式台灣代表團的掌旗官。

北京冬奧閉幕今晚在北京國家體育場（鳥巢）登場，各代表團旗幟一同進場，台灣代表團由李玟儀擔任掌旗官，李玟儀先前因航班問題未能趕上北京冬奧開幕，今天和部分代表團隊職員，包括高馥淇等人一同出席閉幕。

李玟儀這次在冬奧女子曲道賽首趟賽事雖在一開賽錯過旗門，但奮力走回旗門的畫面令人印象深刻，獲得外媒盛讚「這就是奧運精神」，李玟儀最終以名列第50結束冬奧初體驗，締造台灣女將在冬奧高山滑雪項目歷史新頁。

台將這次在冬奧表現，除了李玟儀外，黃郁婷在競速滑冰女子500公尺、1000公尺、1500公尺各以第26、第24、第26作收；首度叩關冬奧殿堂的林欣蓉女子單人雪橇賽事名列第31名，何秉睿在男子曲道賽因重摔未能完賽。（編輯：管中維）1110220