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北京冬奧2/300

冬奧獎牌挪威奪魁德居次 中國9金力壓美國排第三

2022/2/20 18:55（2/20 19:47 更新）
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（中央社北京20日綜合外電報導）北京冬季奧賽事今天結束，挪威拿下16金8銀13銅，不管金牌數、37面總獎牌數雙雙獨占鰲頭；德國以12金10銀5銅拿下第二；中國則是9金4銀2銅擠進前3名。

美國以8金10銀7銅名列第四，雖然總獎牌數25面還超過中國10面，但奧運獎牌榜以金牌數為主，不敵中國9金閃亮。

獎牌數統計如下：

國名 金牌 銀牌 銅牌 總計
挪威 16 8 13 37
德國 12 10 5 27
中國 9 4 2 15
美國 8 10 7 25
瑞典 8 5 5 18
荷蘭 8 5 4 17
奧地利 7 7 4 18
瑞士 7 2 5 14
俄羅斯奧委會 6 12 14 32
法國 5 7 2 14
加拿大 4 8 14 26
日本 3 6 9 18
義大利 2 7 8 17
韓國 2 5 2 9
斯洛維尼亞 2 3 2 7
芬蘭 2 2 4 8
紐西蘭 2 1 0 3
澳洲 1 2 1 4
英國 1 1 0 2
匈牙利 1 0 2 3
比利時 1 0 1 2
捷克 1 0 1 2
斯洛伐克 1 0 1 2
白俄羅斯 0 2 0 2
西班牙 0 1 0 1
烏克蘭 0 1 0 1
愛沙尼亞 0 0 1 1
拉脫維亞 0 0 1 1
波蘭 0 0 1 1

（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1110220

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