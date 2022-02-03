黃郁婷練習時穿中國隊服惹議 稱運動沒國籍之分

台灣競速滑冰好手黃郁婷在練習影片穿中國隊服惹議，2日在臉書表示，已移除影片，不過她認為「運動歸運動，在運動界裡，我們沒有國籍之分」。（圖取自facebook.com/uting.huang.hope）

（中央社記者楊啟芳台北3日電）台灣競速滑冰好手黃郁婷因為在練習影片身穿中國隊服引發爭議，她在個人臉書回應已經移除影片，不過認為運動歸運動，在運動界沒有國籍之分，大家在賽場下都是很要好的朋友。

第24屆北京冬季奧林匹克運動會將於2月4日開幕，台灣總計4名選手參賽，其中黃郁婷2月7日將會在競速滑冰女子1500公尺項目率先出賽。不過黃郁婷近日在練習影片中身穿印有China字樣的中國隊服，引發不小爭議，她現已將影片移除。

黃郁婷昨天半夜於個人臉書回應表示，「謝謝幫我加油的所有人，我移除了影片，因為實在太多沒必要的留言私訊。」黃郁婷認為，「運動歸運動，在運動界裡，我們沒有國籍之分，大家賽場下都是很要好的朋友，我也不想要模糊焦點。」

黃郁婷強調，「你可以不需要幫我加油，但請記得幫你想支持的運動員加油，雖然冬季運動在台灣很不熱門，但還是有其他中華隊的選手參賽，大家不要忘記去替他們加油！我相信他們也會很感激你們的支持的。」

2月7日的賽事除了黃郁婷出戰，當天雪橇女將林欣蓉將接著在女子單人雪橇項目出賽；滑雪好手李玟儀將於2月9日在女子曲道賽登場，何秉睿滑雪男子曲道賽於2月16日舉行。（編輯：張雅淨）1110203