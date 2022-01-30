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北京冬奧1/199

北京冬奧 黃郁婷1500公尺競速滑冰2/7打頭陣

2022/1/30 11:41（1/30 12:18 更新）
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第24屆北京冬季奧林匹克運動會將於2月4日開幕，台灣選手賽程2月7日開始，黃郁婷女子1500公尺競速滑冰打頭陣。（黃郁婷提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月30日
第24屆北京冬季奧林匹克運動會將於2月4日開幕，台灣選手賽程2月7日開始，黃郁婷女子1500公尺競速滑冰打頭陣。（黃郁婷提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月30日
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）第24屆北京冬季奧林匹克運動會將於2月4日開幕，台灣總計4名選手參賽，行政先遣人員及部分運動團隊已先後抵達北京，台灣選手賽程2月7日開始，黃郁婷女子1500公尺競速滑冰打頭陣。

2022北京冬季奧運將於2月4日開幕，台灣此次有滑冰、滑雪、雪橇等3項運動，4名選手參賽，台灣代表團包括選手、教練等隊職員共15人，分5梯次依序前往北京。

體育署今天發布新聞稿表示，行政先遣人員及部分運動團隊已先後抵達，各項準備工作均依照參賽計畫及進度進行。

體育署指出，因應北京冬奧競賽期間國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續加溫，比照東京奧運防疫，審慎研擬代表團防疫計畫，於北京冬奧籌備會原本的防疫措施保護外，另外強化代表團人員本身的自我保護物資。

在防疫後勤部分，體育署也結合衛生福利部及中華奧會，分別在國內及北京組成防疫工作編組，建立防疫資訊交流平臺，隨時掌握代表隊於北京的最新防疫資訊，即時支援參賽需求，讓每名成員能全心備戰、締造佳績。

台灣代表隊賽程預計2月7日開始，滑冰隊及雪橇隊率先登場，競速滑冰好手黃郁婷2月7日將會在女子1500公尺項目出賽，雪橇女將林欣蓉接著在女子單人雪橇項目出賽；滑雪好手李玟儀將於2月9日在女子曲道賽登場，何秉睿滑雪男子曲道賽於2月16日舉行。賽事由愛爾達體育台及公共電視台轉播。（編輯：戴光育）1110130

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