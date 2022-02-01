依國際奧會要求 台灣代表團將參加北京冬奧開閉幕

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（中央社記者余曉涵台北1日電）北京冬季奧運2月4日將揭幕，中華奧會昨天晚間表示，近日與體育署等相關單位磋商後，在兼顧防疫與團員健康前提下，決定調整規劃，配合政策派員出席開閉幕典禮。

中華奧林匹克委員會發出新聞稿表示，原本基於防疫及交通因素，台灣代表團原規劃將不派員參加北京冬奧開閉幕式，不過從1月29日起，接獲國際奧會聯繫，對於奧林匹克憲章的涵義進行詳細的解釋說明，要求所有國家奧會應遵照奧林匹克憲章履行參與奧運會的相關責任，包含參加相關典禮。

中華奧會說，針對原先擔心評估的航班及防疫議題，國際奧會表達理解因全球疫情帶來的疑慮，以及保護選手和團員健康的用心，但也請中華奧會了解，國際奧會將全力協助，同時非常詳細說明國際奧會及北京冬奧籌備會對於在冬運會在防疫上所做的周全準備，以確保賽會的安全舉辦，強調代表團可以在冬奧期間的閉環式賽事泡泡內安全運作，包含相關典禮活動。

中華奧會指出，基於國際奧會於近日數度提供詳盡的說明，在遵循奧林匹克團結的基本原則，以及雙方良好溝通及相互理解下，中華奧會允諾將再與代表團成員溝通，做好各項防疫準備，並盡力克服航班困難，在兼顧防疫與團員健康的最大化原則下，依國際奧會建議派員參加開閉幕式。（編輯：陳政偉）1110201