北京冬奧前夕 日本國會通過關切中國人權決議

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（中央社東京1日綜合外電報導）北京冬季奧運會揭幕前夕，日本國會下議院今天通過一項罕見決議，表達對中國人權議題的關切，包含北京當局對待維吾爾穆斯林以及香港的方式。

據報導，這項跨政黨團體所提決議的措辭在歷經長時間討論後被淡化，避免直接指責北京侵犯人權。不過，北京冬奧本月4日登場，各界益發關注中國人權紀錄，日本國會這一決議恰在此時通過。

日本政府與中國交涉時向來謹慎行事，以平衡盟友華府對北京的施壓。美國和中國都是日本最重要貿易夥伴。

日本下議院今天通過的這項決議對中國新疆地區、西藏、香港和內蒙古的「人權狀況表達嚴重關切」，並呼籲政府就中國人權議題積極表態。

此外，由於中國加強對香港的控制，掀起當地大規模民主示威活動，日本一再對香港選舉制度表達「嚴重關切」。

去年12月，日本表示不會派政府代表團參加北京冬奧，並呼籲中國尊重人權與法治。不過，東京奧運暨帕運組織委員會主席橋本聖子，和日本奧會主席山下泰裕將出席北京冬奧開幕式。（譯者：張璦/核稿：林治平）1110201