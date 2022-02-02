北京冬奧看門道 奪牌熱門大點兵（上）

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（中央社台北2日綜合外電報導）北京冬奧將於2月4日登場，近3000位各國好手將在15種運動、109個項目競逐獎牌，冬奧官網特別整理奪牌熱門選手與隊伍，帶領觀眾看門道。

點將錄上篇聚焦阿爾卑斯式滑雪（Alpine Skiing）、花式滑冰（Figure skating）、自由式滑雪（Freestyle Skiing）、雪板（Snowboard）、冰球（Ice hockey）、雪橇（Luge）、短道競速滑冰（Short track Speed Skating）等。

● 席弗琳：阿爾卑斯式滑雪

－國籍：美國/生日：1995年3月13日－冬奧參賽項目/專長：曲道、大曲道、混合式滑雪

－生涯獎牌紀錄：．奧運：2金（2014年索契女子曲道、2018年平昌女子大曲道）、1銀（2018年平昌女子混合式滑雪）．世錦賽：6金2銀3銅．世界盃：106登上領獎台、69場賽事冠軍、8次單項冠軍、3次總冠軍

席弗琳是當今阿爾卑斯式滑雪最頂尖的選手之一，這位奧運2金得主在2021年世錦賽摘下4面獎牌，包括阿爾卑斯混合式滑雪奪金，為輝煌的職業生涯再添光芒。她生涯成就包括成為冬奧阿爾卑斯式滑雪最年輕曲道冠軍，在世界盃曲道賽收下史上最多的冠軍（45次），以及成為第一位在世錦賽同一項目（曲道）連續4年奪冠的阿爾卑斯式滑雪運動員。

席弗琳在2018年平昌冬奥參加大曲道（金牌）、曲道和混合（銀牌）項目。北京冬奥她勢必成為各家好手的頭號眼中釘。

● 羽生結弦：花式滑冰

－國籍：日本/生日：1994年12月7日－冬奧參賽項目/專長：男子個人花式

－生涯獎牌紀錄：．冬奧：2金（2014年索契冬奧、2018年平昌冬奧）．世錦賽：2金3銀2銅．四大洲錦標賽：1金、3銀．國際花式滑冰大獎賽總決賽：4金2银

羽生結弦2014、2018年連續兩屆冬奧在男子個人花式項目奪金，2022年北京冬奧依舊是大熱門，尋求實現1928年以來就沒有選手取得的三連霸成就。他是第一位赢得冬奧個人花式滑冰的亞洲男子選手，也是1948年以來贏得花式滑冰金牌最年輕的男子選手，還是第一位也是唯一花滑超級大滿貫得主，赢得所有青少年組、成年人組主要賽事的冠軍。

羽生結弦19度打破世界紀錄，是公認史上最偉大的男子花滑運動員。簡單說，他的比賽會是不容錯過的必看節目。

● 舒爾汀：短道競速滑冰

－國籍：荷蘭/生日：1997年9月25日－冬奧參賽項目/專長：1000公尺、1500公尺、3000公尺接力

－生涯獎牌紀錄：．冬奧：1金牌（2018年平昌冬奧女子1000公尺）、1銅（2018年平昌冬奧女子3000公尺接力）．世錦賽：7次世界冠軍，共10面獎牌．歐錦賽：13次歐洲冠軍，共18面獎牌

2022年北京冬奧短道競速滑冰有很多明星選手值得關注，不過舒爾汀（Suzanne Schulting）在2021年世錦賽一戰成名後，冬奧賽場這位荷蘭新星定將成為眾所矚目焦點。

24歲的舒爾汀在世錦賽每個參賽項目（包括全能項目）都拿過金牌，成為世錦賽史上第2位橫掃金牌的女子滑冰運動員，也是第4位取得這項成就的運動員。

● 加拿大冰球隊

－男子奪牌紀錄：．冬奧：9金（1920、1924、1928、1932、1948、1952、2002、2010、2014）；4銀（1936、1960、1992、1994）；3銅（1956、1968、2018）．世錦賽：26金15銀9銅。

－女子獎牌紀錄：．冬奧：4金（2002、2006、2010、2014）；2銀（1998、2018）．世錦賽：10金8銀1銅

儘管均非衛冕軍，加拿大男女冰球隊將是2022年北京冬奧的奪冠熱門，尤其美國隊因北美職業冰球聯盟（NHL）受疫情影響，改以大學生進軍北京冬奧，更讓加拿大少一勁敵。女子隊方面，除非出現爆冷，否則金牌戰再次上演美國vs加拿大戲碼機率極高。

● 蓋森伯格：雪橇

－國籍：德國/生日：1988年2月5日－冬奧參賽項目/專長：女子單人、團隊接力

－生涯奪牌紀錄：．冬奥：4金（2014索契冬奥與2018年平昌冬奥皆獲女子單人、團隊接力金牌）、1銅（2010溫哥華冬奥）．世錦賽：9度奪金，共獲16面獎牌．歐錦賽：6度奪金，共獲12面獎牌

從過去的奪牌歷史看，德國一直是冬奥雪橇賽事的霸主，至今一共在此項目拿下42面獎牌。蓋森伯格（Natalie Geisenberger）更是奧運、世錦賽史上最成功、奪牌數最多的女子雪橇選手，讓她成為這次北京冬奥的焦點。

蓋森伯格有可能在這次北京冬奥締造歷史，成為史上第1個在冬奥完成3連霸的女子選手。若蓋森伯格能奪牌，她將追平義大利雪橇選手策格勒（Armin Zöggeler）在冬奥獲得6面獎牌的紀錄，並列冬奥拿下最多雪橇獎牌選手。若她與隊友於接力賽衛冕成功，她將以7面獎牌獨居獲獎第一。

● 金斯柏瑞：自由式滑雪

－國籍：加拿大/生日：19892年7月24日－冬奧參賽項目/專長：雪上技巧

－生涯奪牌紀錄：．冬奥：1金（2018平昌冬奥自由式滑雪）、1銀（2014索契冬奥自由式滑雪）．世錦賽：6度奪金，共獲11面獎牌．世界盃：93次站上頒獎台，9次獲得單項冠軍、9次獲得總冠軍

2022年北京冬奥的自由式滑雪設有13個競賽項目，加拿大的金斯柏瑞（Mikael Kingsbury）是在雪上技巧賽拿下史上最多獎牌的選手，也是擁有最多世界盃雪上技巧賽冠軍頭銜的紀錄保持人，同時生涯在世界盃雪上技巧賽贏得最多勝，並是史上世錦賽拿下最多自由式滑雪獎牌的男子選手，他的出賽不容錯過。

● 金善：雪板

–國籍：韓裔美籍/生日：2000年4月23日–冬奧參賽項目/專長：女子半管

– 生涯獎牌紀錄：．冬奧：1金（2018年平昌冬奧女子半管）．世錦賽：2屆冠軍．冬季極限運動會（Winter X Games）：6金1銀1銅

金善（Chloe Kim）在2018年平昌冬奧拿下女子半管金牌，成為拿下冬奧雪板金牌最年輕女運動員。她也是世錦賽、冬奧和極限運動會3項賽事女子單板的三料冠軍，還是第一位集3大賽事和青奧冠軍於一身的選手。

● 烏斯特：大道競速滑冰

–國籍：荷蘭/生日：1986年4月1日–冬奧參賽項目/專長：競速滑冰女子1000公尺、1500公尺、3000公尺、5000公尺、競速滑冰女子團體追逐賽

–生涯獎牌紀錄：．冬奧：5金、5銀、1銅．世界全能錦標賽：7個世界冠軍，共13面獎牌．歐錦賽：7個歐洲冠軍，共13面獎牌

荷蘭一直是冬奧競速滑冰的常勝軍，在這個項目共贏得121面獎牌，遙遙領先獎牌榜第2的挪威84面。2018年平昌冬運上，荷蘭選手在42面獎牌中贏得16面。

烏斯特（Ireen Wust）貢獻了121面獎牌中的11面，並成為奧運史上獲得最多獎牌的競速滑冰選手，她也是獲得最多獎牌的冬奧選手，更是第一位在4屆冬奧賽事 都贏得個人項目金牌的運動員。如她在北京冬奧再次奪金，將成為首位也是唯一贏得5屆奧運金牌的運動員。（譯者：蔡佳敏、盧映孜、李晉緯、李佩珊）1110202