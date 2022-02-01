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外交抵制北京冬奧 各國說法一次看

2022/2/1 08:28（2/1 09:17 更新）
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北京冬季奧運2月4日將揭幕，美國去年底宣布外交抵制，澳洲、英國與加拿大等國隨即跟進。圖為在北京展出的北京冬奧聖火。（共同社）
北京冬季奧運2月4日將揭幕，美國去年底宣布外交抵制，澳洲、英國與加拿大等國隨即跟進。圖為在北京展出的北京冬奧聖火。（共同社）
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）北京冬季奧運2月4日將揭幕，美國去年底宣布外交抵制，澳洲、英國與加拿大等國隨即跟進。德國、日本等國雖不願用外交抵制的字眼，但也不派政府官員參加。

奧運是除了聯合國大會和重要峰會之外的國際盛事，傳統上，外國領袖或官員經常到訪奧運主辦國，像是美國前總統小布希就曾出席2008年北京夏季奧運，為美國隊加油。

提及抵制奧運，一般人印象無非是1980年代，舉國從官員至運動員等全數不參與的作法。不過這回美國倡議的外交抵制，則是只有政府官員缺席。所以外交抵制是一種冷落，但痛感遠不及美國一些議員和人權團體提倡的徹底杯葛。

有關於各國抵制北京冬奧的情況彙整如下：

● 美國

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）去年12月6日宣布，鑑於中國持續在新疆進行種族滅絕與危害人類罪，以及其他侵犯人權行為，美國政府將外交抵制在北京舉行的冬季奧運與殘障奧運。

但是政府層級的抵制不影響運動員參賽。美國代表隊表示，各單項參賽選手將競逐北京冬奧；莎琪則說，白宮「全力相挺」運動員征戰北京。

● 英國

英國首相強生（Boris Johnson）去年底在下議院答復前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）質詢時指出，將採取「實質上外交抵制」北京冬奧的行動，內閣首長或政府官員將不會出席。

當時強生表示：「英國政府必定不假思索向中國提出這些議題，我上次與中國國家主席習近平談話時也是這麼做。」他並說：「我不認為抵制運動賽事是明智的，政府依舊抱持這個立場。」

● 法國

儘管西方國家相繼宣布外交抵制北京冬奧，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年底表示無計畫跟進，並說這種做法「無足輕重」。

馬克宏還說不應把奧運政治化，且他更樂於與國際奧林匹克委員會（IOC）合作保護全球運動員，而非參與象徵性的抵制。

● 德國

德國政府不願抵制，但也不派高層官員出席開幕式。德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）、主管體育的內政部長費瑟（Nancy Faeser）都表態不出席。

過去幾屆奧運，德國官員出席和為選手加油是常態，這次冬奧卻全部缺席，執政聯盟成員、綠黨外交事務發言人諾利普爾（Omid Nouripour）受訪時說，德國不派官方代表參加，中方應該就知道是什麼意涵了。

另一方面，德國單板滑雪（Snowboarding Germany）協會會長侯茲（Michael Hoelz）對北京冬奧能否公平舉行提出質疑。他擔心COVID-19篩檢恐遭有心人利用，成為用來排除頂尖選手參賽的工具。

● 加拿大

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）去年12月8日宣布外交抵制北京冬奧，證實聯邦政府官員不會出席。

他在首都渥太華（Ottawa）告訴記者，他領導的政府「高度關切中國政府一再侵犯人權」，但稱加拿大代表隊的運動員不會缺席北京冬奧。

● 澳洲

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）去年12月8日宣布外交抵制北京冬奧，並說有鑑於中澳關係從2020年春季開始惡化，澳洲的決策應該「不令人意外」。當時莫里森呼籲獨立公正調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源。

莫里森說：「我這麼做是因為此舉符合澳洲國家利益。」稱抵制冬奧是針對中國在新疆「侵犯人權」，還有其他許多議題也令澳洲當局關切。

而北京冬奧會對外聯絡部副部長楊舒表示，參賽者要是發表違反中國法律的言論，將會受到處罰。澳洲青年及體育部長科爾貝克（Richard Colbeck）強調，運動員的政治表達自由應該受到保障。

● 日本

日本去年12月24日宣布不會派官員出席北京冬奧，但不願稱之為外交抵制。日本內閣官房長官松野博一表示，對日本的出席方式「不考慮使用特定名稱」。

松野表示，日本認為重要的是對於自由、人權與法治等國際社會的普遍價值，中國也應予以保障，日本的立場透過各種層級直接向中國方面表達；奧運與帕運是和平的運動祭典，日本因應北京冬奧的方式，是基於綜合考量上述各點所做出的判斷。

● 印度

儘管有多個民主國家外交抵制北京冬奧，印度去年11月仍聯同俄羅斯與中國，在一份外交部長聯合公報表態支持由中國主辦的這項國際賽事。

● 俄羅斯

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）去年12月與習近平視訊會晤時表示，他期待明年2月與習近平在北京舉行會見，共同參加北京冬奧開幕式，並稱俄中不接受任何將體育和奧運政治化的企圖。

● 韓國

韓、中副外長去年12月23日線上會談，韓國以平昌冬奧經驗給予建議，並肯定北京繼平昌、東京後接下主辦權的重要性。外界解讀韓國可能不會加入杯葛。

韓媒指出，韓國祝福北京冬奧成功舉行的發言，可能被外界解讀為有意願派遣使節團出席。韓國政府至今未就是否派遣官員出席北京冬奧做出定論，韓國總統文在寅先前表示，沒有國家要求韓國加入抵制，韓方也不會考慮此事。

● 丹麥、荷蘭、瑞典

歐盟國家對是否抵制北京冬奧未達共識，不過丹麥、荷蘭及瑞典都宣布不派政府官員出席。

丹麥直言是因中國人權問題。丹麥外交部長庫服特（Jeppe Kofod）說，眾所皆知丹麥非常關切中國人權狀況。政府已決定外交官員不出席北京冬奧。

荷蘭雖然不派外交代表出席北京冬奧，但官員堅稱此舉與美、加、澳、英宣布的那種政治抵制不同，聲稱是因為嚴格防疫措施將難以與東道主舉行實質雙邊會議。

瑞典體育部長伊格曼（Anders Ygeman）則說，不派政府代表出席北京冬奧是受到疫情影響，但「並非外交杯葛」。

● 比利時

比利時總理德克魯（Alexander De Croo）去年12月14日表態外交抵制北京冬奧，他在答覆國會議員寇拉提（Samuel Cogolati）質詢時表示：「比利時政府無意派任何代表出席北京冬奧。」

中國去年3月宣布制裁歐洲10名歐洲議會議員和歐盟國家議員，包括生態黨（Ecolo）的寇拉提，因他曾嚴詞抨擊北京對新疆的政策。

● 紐西蘭

紐西蘭去年12月7日由副總理羅伯森（Grant Robertson）宣布堪稱是外交抵制的行動，當時他告訴記者，總理阿爾登（Jacinda Ardern）領導的內閣首長都不會出席北京冬奧。

但是有關於不出席的原因，他的答覆相當謹慎，說這是考量「一系列因素」的決策，主要是與當前疫情的後勤限制有關。

● 奧地利

奧地利雖然響應各國，不派政府高層出席北京冬奧，不過如同紐西蘭，奧地利也強調是考量公衛所做的決定。

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）去年12月14日告訴德國「世界報」（Die Welt），基於中國防疫措施而決定不派官員出席北京冬奧。

● 瑞士

瑞士也是考量疫情而不派官員出席。據瑞士聯邦委員會（Federal Council）官網1月26日發布的聲明，有鑑於瑞士疫情反覆不定，以及因中國致力遏止疫情蔓延，將無法舉行實質雙邊會議，也無法接觸運動員，聯邦委員會決定不參加北京冬奧與帕運。

● 波蘭

許多西方國家響應美國號召的外交抵制，不過路透社報導，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）的外交事務顧問庫莫奇（Jakub Kumoch）1月18日表示，杜達將出席北京冬奧並會見習近平。

庫莫奇指出：「除非因疫情或者邊界的安全情勢發生變化，總統將參加在中國舉行的奧運開幕式，並且以現身開幕典禮的方式，力挺波蘭運動員。」

● 捷克

中歐媒體Kafkadesk於1月16日報導，捷克總統齊曼（Milos Zeman）表示，他反對「政治霸凌」奧運，包括呼籲抵制。

不過捷克外交部發言人1月26日對捷克新聞通訊社（Czech News Agency）表示，捷克政府不會派任何政府官員參加在北京舉行的2022年冬季奧運。

● 立陶宛

去年12月3日，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）表示，他本人和所有政府部會首長都不會出席北京冬奧。立陶宛可說是全球首個公開宣布官方層級抵制北京冬奧的國家。

立陶宛的決策可說是預料之中，因中國與立陶宛自去年8月以來就因外交齟齬而關係鬧僵。當時立陶宛同意台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設置代表處，立陶宛也將在今年與台北設立對口單位，惹惱中國。

● 拉脫維亞

拉脫維亞公共廣播電視台（LSM）去年12月10日引述國務院與外交部的說法報導，總統李維茲（Egils Levits）和內閣首長都不會出席北京冬奧。

李維茲的發言人羅岑貝加（Aiva Rozenberga）表示，總統的決策是基於「諸多因素」，包括冬奧期間恐將實施全面嚴格的防疫管制。

● 愛沙尼亞

愛沙尼亞媒體報導，總統卡里斯（Alar Karis）於去年12月12日發表電視談話指出，「考量政治因素」，他不會出席北京冬奧。

報導另指出，文化部長特里克（Tiit Terik）與次長普恩（Tarvi Purn）都接獲主辦單位寄發的邀請函，但是兩人都無意出席這項4年一度的體壇盛事。

愛沙尼亞表態後，波羅的海三小國的高層官員都不會現身北京冬奧。（譯者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）1110201

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