更多編輯台推薦新聞：
影片／宏都拉斯總統就職 賴清德賀錦麗首次國際場合互動寒暄
政治

影片／宏都拉斯總統就職 賴清德賀錦麗首次國際場合互動寒暄

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
北京冬奧
新聞專題
北京冬奧1/192

微博警告用戶不得轉發北京冬奧賽事影片 違者可禁言

2022/1/29 12:08（1/29 12:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國網路社群微博28日公告，用戶不能轉發北京冬奧賽事影片，違者會遭禁言等處罰。（中新社）
中國網路社群微博28日公告，用戶不能轉發北京冬奧賽事影片，違者會遭禁言等處罰。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）北京冬奧即將舉行，中國網路社群微博稱，微博用戶不能轉發冬奧賽事影片，否則內容會遭刪除或封鎖，嚴重違規者會遭禁言等處罰。有網民留言回應「收到這個消息我還以為我犯事了」。

微博管理員28日公告稱，根據中央廣播電視總台的聲明，中央廣播電視總台擁有北京冬奧在中國大陸地區（含澳門）的獨家全媒體權利及分授權權利。如果未經權利人授權，在微博平台上以不符合法律規定的方式，使用權利人所播出的奧運會賽事影片，將會侵犯權利人的合法權益。微博平台將對有關內容進行刪除、封鎖等，嚴重違規者會遭禁言等處罰。

不少網民對微博的措施感驚訝，有網民留言指「收到這個消息我還以為我犯事了」，另有網民回應「就無語，自己個兒家的賽事還不能讓發，那我真的很喜歡冰墩墩雪熔也不讓發呀」，有網民表示「嚇一跳，以為自己做錯了什麼」。

路透社29日報導，國際奧委會嚴格保障奧運轉播權，並指不允許在社群平台分享比賽畫面，即使運動員也一樣。

報導指出，在東京奧運比賽期間，牙買加短跑名將佛瑞塞-普萊斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）曾在社群網站Instagram（IG）發布她在女子100公尺和200公尺短跑決賽的獲勝影片，該影片卻被短暫封鎖。（編輯：陳沛冰）1110129

延伸閱讀
破壞祥和春節氛圍 微博公布21帳號遭禁言中國網信辦新規 平台不可影響網路輿論北京冬奧倒數中 習近平將出席開幕式與迎賓宴會憂遭中國監控 外媒帶拋棄式手機電腦採訪北京冬奧
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀