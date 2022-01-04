中國網信辦新規 平台不可影響網路興論

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（中央社台北4日電）中國網信辦今天發布網路演算推薦新規，要求演算法推薦服務提供者不可以使用虛假註冊帳號、控制熱搜及虛假點贊，也不可以影響網路輿論及誘導未成年人沉迷網路。新規將於3月1日起實施。

中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）去年動作頻頻，包括嚴打部分財經類自媒體，及整治「飯（粉絲）圈」亂象。中國知名知識問答網站「知乎」、社交平台「微博」和「豆瓣」也被開罰整改。

中國網信辦與公安部等4個部門今天聯合發布「互聯網信息服務算法推薦管理規定」，將於今年3月1日實施。新規定要求算法推薦服務提供者不得利用算法虛假註冊帳號、非法交易帳號、操縱用戶帳號或者虛假點贊、評論、轉發。

相關的服務提供者也不得利用演算法屏蔽資訊、過度推薦、操縱榜單或者檢索結果排序、控制熱搜或者精選等干預資訊呈現，影響網路輿論或規避監督管理行為。

新規指出，服務提供者不得利用演算法，對其他網路資訊服務提供者進行不合理限制或妨礙、破壞其合法提供的網路資訊服務正常運行，實施壟斷和不正當競爭行為。

新規也提到，演算法推薦服務提供者不得利用演算法推薦服務，從事危害國家安全和社會公共利益、擾亂經濟秩序和社會秩序、侵犯他人合法權益、行政法規禁止的活動，應該採取措施防範和抵制傳播不良訊息。

新規又稱，演算法推薦服務提供者提供網路新聞訊息服務時，應依法取得網路新聞訊息服務許可，規範展開網路新聞訊息採編發布服務、轉載服務和傳播平台服務；不得合成虛假新聞訊息，以及傳播非國家規定範圍內單位發布的新聞訊息。

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針對消費者方面，新規要求不得利用演算法推薦服務誘導未成年人沉迷網路，應便利老年人安全使用演算法推薦服務，建立完善平台訂單分配、報酬構成及支付、工作時間、獎懲等。

新規還要求，演算法推薦服務提供者應保護消費者公平交易的權利，不得根據消費者的偏好、交易習慣等特徵，利用演算法在交易價格等交易條件上，實施不合理的差別待遇等違法行為。（編輯：陳沛冰/繆宗翰）1110104