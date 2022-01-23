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破壞祥和春節氛圍 微博公布21帳號遭禁言

2022/1/23 10:35
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（中央社台北23日電）中國最大社群網站微博昨天晚間公告21個帳號因「攻擊藝人、攻擊晚會、攻擊媒體，蓄意破壞溫暖祥和的春節氛圍」遭到最重永久禁言的處分。

微博管理員22日晚間公告稱，每逢春節，各類晚會都是網友爭相關注的焦點，「但站方發現，個別網友借機生事，通過拉踩引戰、挑動對立等方式，攻擊藝人、攻擊晚會、攻擊媒體，蓄意破壞溫暖祥和的春節氛圍。」

微博表示，站方依照社區公約相關規定治理。已清理相關違規內容314條，視情節嚴重程度，對21個帳號予以禁言30天到永久禁言的處置。

微博說，倡導廣大網友「不要惡意攻擊、泛化矛盾」。疫情下的春節，更需要陽光與溫暖。

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轉發這則公告的貼文下，許多留言遭到刪除，在可見的留言中，有網友呼籲「保持友善的交流互動，積極向上的言論，願大家過一個健康祥和的新年」，也有網友語帶諷刺說：「懂了，只能說好，今年春節晚會真好看」。

去年下半年，中國官方積極「整頓」演藝圈與網路企業，要求藝人必須「德藝雙馨」，並永久封殺「劣跡藝人」，此舉在近期引發針對中國演藝圈的「獵巫」行為。新浪微博則因其網站內容出現「法律、法規禁止發布或者傳輸的訊息」，被多次處罰、約談。（編輯：翟思嘉/陳沛冰）1110123

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