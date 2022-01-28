北京冬奧倒數中 習近平將出席開幕式與迎賓宴會

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（中央社台北28日電）中國外交部發言人華春瑩今天下午宣布，中國國家主席習近平將於2月4日至6日出席北京冬奧開幕式，且為出席的外國元首、政府首腦等各方貴賓舉行歡迎宴會，進行相關雙邊活動。

據中國外交部官網發布，華春瑩表示，習近平將於2月4日至6日出席2022年北京冬奧開幕式，為前往中國出席開幕式的外國元首、政府首腦、王室成員和國際組織負責人舉行歡迎宴會，並舉行相關雙邊活動。

據發布，出席北京冬奧開幕式及相關活動的國際政要包括：俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）、新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）、哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）、埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）等人。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）、聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）、聯合國大會主席夏希德（Abdulla Shahid）、世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也將出席。

北京冬奧將在2月4日開幕，由於新疆維吾爾族和其他少數民族等人權議題，美國去年底宣布外交抵制北京冬奧，澳洲、英國與加拿大等國也相繼跟進；德國、日本等國家未用外交抵制這個字彙，但也不派政府官員參加。

英國廣播公司（BBC）中文網25日報導，除了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫壓力外，國際社會抵制北京冬奧的聲音也是中國所面對的另一項壓力。美國、英國、加拿大和澳洲等國不會派政府代表出席，理由是對中國人權記錄的擔憂。

這種外交抵制和過往歷史上的全面抵制不同，運動員仍將正常參賽；但這仍讓北京惱火，直指這樣的舉動是對奧林匹克憲章精神「嚴重玷污」和「政治挑釁」。不同國家對抵制聲浪反應不一，有些國家跟進外交抵制；有些國家則是降低冬奧代表團級別。

俄羅斯等國則明確對中國表示支持。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110128