法國民間團體集結抵制北京冬奧 指中國不配主辦奧運

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20個民團、上百名法國、維吾爾、西藏、香港、越南、台灣等民眾昨天集結法國外交部旁廣場，表示中國壓迫各地人民，違反民主與奧運精神，強力要求法國政府不派出代表出席2月4日登場的北京冬奧。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年1月30日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎30日專電）上百名法國、維吾爾、西藏、香港等民眾昨天集結法國外交部旁廣場，要求政府抵制北京冬奧。參與者告訴中央社，中國迫害人民違背奧運精神，不配主辦奧運。總統候選人與議員也到場聲援。

這場呼籲抵制北京冬奧的示威由「公共廣場」（Place publique）青年部與社會黨（PS）、歐洲生態綠黨（EELV）等法國政黨，以及10多個維吾爾、西藏、香港、越南等公民團體合辦，聲勢浩大，集結外交部旁傷兵院（Invalides）廣場，手持標語與布條，高喊「沒有人權就沒有比賽」、「習近平劊子手」等口號。

歐洲議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）也出席示威，並接受中央社訪問。他告訴記者，不應派出任何官方代表參加北京冬奧，因為它已用來服務中國共產黨的宣傳。「歐洲議會已呼籲抵制，若法國這個人權大國不參加外交抵制行動，那就太丟臉了，應該向中國領導人釋出清楚訊息」。

他強調，不反對運動員參與，但是民主國家的代表不應該為中共政權的宣傳行動背書。「混淆運動與政治的是中國，企圖把奧運當作政體與權力的頌歌，作為民主人士，我們無法接受，因為同時維吾爾、西藏、民主香港都被壓迫，台灣也面臨威脅」。

格魯克斯曼去年11月曾率歐洲議員訪團來台，對台灣民主印象深刻、讚不絕口，他告訴中央社：「這區域有個典範，證明民主能深根，就像寶藏一樣值得珍惜，那就是台灣。我覺得現在是歐洲增加與台灣關係的時刻，與中國挑釁相反，我相信這會降低緊張。越與台灣具正當性的政府建立關係，台海就越不可能發生衝突。」

總統候選人、前司法部長陶比拉（Christiane Taubira）也在活動中段時抵達會場，以行動聲援外交抵制北京冬奧訴求，引起現場一陣騷動，更有許多參與者上前請求合照。

陶比拉在發言時表示，維吾爾族的確面臨種族滅絕的行為，不僅希望透過外交力量敦促國際組織進行調查，也強調無法接受法國派出任何官方代表出席北京冬奧。

「中國古拉格倖存者」（Survivor of the Chinese Gulag，暫譯）一書作者古巴哈·海蒂瓦吉（Gulbahar Haitiwaji）透過女兒古胡瑪·海蒂瓦吉（Gulhumar Haitiwaji）翻譯，向中央社表示，奧運不僅是簡單運動，而是中國用來強調自己全球政經地位的場合。

作為逃離集中營的倖存者，古巴哈·海蒂瓦吉指出，「中國集中營仍然存在，上百萬名維吾爾人仍被囚禁在集中營中，對我而言，中國不配舉辦奧運。」

自由西藏學生會主席頓珠平措（Dhondup Phuntsok）也告訴中央社，中國不配奧運，因為奧運的價值是友愛、言論自由等，但中國卻因要舉辦奧運而要求人民噤聲。他說：「中國壓迫西藏、對維吾爾種族滅絕，還有香港、台灣，脅迫世界各地。我們要反抗，不會放棄戰鬥，直到最後。」

談到今天各地區人民齊聚，一同反抗中共政權，「居法港人撐香港」成員尼可拉（Nicolas）告訴中央社記者，「中國根本想殖民全世界，所以不能讓歷史重演，我們已經看過殖民帶來的後果，現在中國還想再做一次，我們要阻止這件事發生」。

法國民眾高中生努哈（Noura）則說，「法國派代表參加2022年奧運就是間接展示我們是當前這些事情的共犯，應該要禁止，我們不願意」。

法國國民議會已於20日以169比1的壓倒性票數通過吾爾族決議案，認定並譴責中國的反人類與種族滅絕罪行。

然總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府仍預計派出官方代表前往北京，引起部分政治人物與民間團體指責。

歐盟27國目前沒有統一的外交抵制方案，丹麥、立陶宛與葡萄牙預計不會派遣任何官員出席北京冬奧開閉幕儀式；奧地利、比利時、荷蘭、瑞典等則以疫情為由，不派官方代表出席。（編輯：黃自強）1110130