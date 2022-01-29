北京雄安新區封城沒公布 外媒：冬奧舉辦在即有關

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北京周邊的雄安新區日前新增5例確診個案，24日起封城，但當地政府或官媒卻未發出公告。圖為雄安新區冬奧文化廣場。（中新社）

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（中央社台北29日電）由中國國家主席習近平拍板建設的雄安新區日前發現5例COVID-19確診病例而封城；但當地政府或官方媒體沒有發出公告。外媒分析，這與雄安新區的特殊地位及北京冬奧舉行在即有關。

雄安新區位於北京西南約100公里處，定位為北京的衛星城市和副都心，人口約有130萬人。中國官方日前通報，23日及24日雄安新區新增5例COVID-19本土確診病例。

德國「時代週報」（Die Zeit）日前報導，雄安新區從24日開始封城，官方沒有公布封城消息，但已在市內設置路障。當地官員也前往餐廳及商店，通知負責人要關門一週。當地一些居民於24日在一個不具名的微信帳戶上看到封城7天的消息，令他們很困惑。

法新社28日報導，雄安新區防疫人員向記者表示，預計封城持續約一週，但具體時間還不確定。

報導指出，有別於中國在這一波疫情中公布封城訊息，例如西安、天津等地，當地政府及官方媒體都沒有公布雄安新區封城，令當地一些居民措手不及。

美國「財富」（Fortune）網站報導，雄安新區秘密封城，與雄安新區的特殊地位和北京冬奧即將開幕有關。

報導提到，2017年4月習近平拍板增設「雄安新區」，把雄安建設成北京的衛星城市和副都心，承擔起北京的非首都職能，緩解北京在人口、房地產和交通等多方面壓力。

不過，最近一段時間雄安新區受關注程度下降，坊間有傳聞指習近平對雄安已失去興趣。也可能因雄安新區封城的情況太敏感，導致當地政府及北京都認為「只做不說，最為穩妥」。

報導分析，北京冬奧將於2月4日舉行，確保這次體育盛事順利舉行是頭等大事。中國官員可能對於要壓下病例數目及封管措施有壓力，以顯示中國成功遏止疫情，因此官方沒有公布雄安封城。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110129