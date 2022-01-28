考量航班疫情因素 體育署：不參加北京冬奧開閉幕

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體育署19日舉辦2022年第24屆北京冬季奧林匹克運動會代表團授旗典禮，教育部次長兼體育署長林騰蛟（左）親自授旗給代表團長林鴻道（中），再由林鴻道將國旗交給代表團總領隊陳士魁（右）。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北28日電）體育署今晚透過新聞稿宣布，今年北京冬季奧運台灣代表團包括選手、教練等隊職員共15人參加，分成5梯次依序前往，考量航班抵達時間與疫情等因素，將不出席開閉幕典禮。

2022北京冬季奧運將於2月4日開幕，今年台灣共計僅有4名選手參賽，其中雪橇女將林欣蓉已於今天中午抵達北京，其餘包括滑冰女將黃郁婷、滑雪的李玟儀、何秉睿將依序出發。

體育署在新聞稿中提到，今年台灣冬奧代表團共分成5梯次出發，分別自美國鹽湖城、瑞士蘇黎世與台灣等地出發，因大會防疫及入境政策，導致航班有所調整及延遲，無法趕在開幕典禮當天全數飛抵北京。

體育署表示，目前全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍嚴峻，而選手經長途飛行，身體已相當疲累，需一定時間調整時差及適應場地，基於保護選手，採高規格的防疫管控措施，代表團將不參加開幕式。

體育署表示，希望選手在獲得充分休息後，能夠全心備戰，以最佳的狀態參賽，爭取最好表現；另一方面，選手為爭取參賽資格，已長時間在世界各地征戰，因此賽程結束後1至2天內就將搭機返國，考量參賽選手人數不多，閉幕典禮當天，多數選手均已離開，因此不參加閉幕式，讓選手早日返家團圓。（編輯：張雅淨）1110128