歐洲中國問題專家：2022年對中關係將惡化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林26日專電）根據調查，歐洲絕大多數中國問題專家和觀察家預期今年對北京的關係將惡化，並研判冬季奧運對中國形象將有負面影響。

柏林智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）今天公布普查歐洲850位中國問題專家和觀察家的結果，其中近7成預期今年歐洲與中國的政治關係將出現一定程度的惡化，1成研判將嚴重惡化。

今年是墨卡托中國研究中心第3度訪問歐洲的中國問題專家以及政界、業界的中國觀察家，發布年度性的中國政策調查。

這次訪問進行時，正好中國為報復立陶宛與台灣關係升溫，全面抵制從立國的進口；這是中國第一次脅迫歐盟成員國，對整個歐盟帶來挑戰。此外，歐中談好的投資協定遭歐洲議會抵制也為雙邊關係蒙上陰影。

在經貿關係部分，5成的專家和觀察家預期今年將維持穩定，不過也有逾1/3不看好歐中經貿關係的前景，比例比去年還高。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

歐洲的中國問題專家認為，提高歐盟的經濟安全、強化氣候保護的合作、批評資訊操弄及假訊息、提出人權相關議題是今年歐洲中國政策應該關注的焦點，僅有2成專家支持歐盟重啟投資協定的批准程序。

過半的歐洲中國問題專家還研判，即將在下月初揭幕的北京冬季奧運會對中國形象將有負面影響，3成認為沒有改變，僅有6%的專家相信冬奧將如中國領導人所願，提高中國的國際聲望。（編輯：高照芬）1110127