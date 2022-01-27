美副國務卿：北京冬奧可能影響俄羅斯侵烏時機

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（中央華盛頓26日綜合外電報導）美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）26日表示，即將登場的北京冬奧可能影響俄羅斯入侵烏克蘭的時機，因為中國國家主席習近平應不會樂見這兩件事情同時發生。

雪蔓本月稍早率領美國代表團，在歐洲與俄羅斯官員就烏克蘭危機進行會談。她26日出席雅爾達歐洲戰略（Yalta European Strategy）線上峰會時表示，目前尚不確定俄羅斯是否已做出入侵烏克蘭的決定，但種種跡象顯示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將於即日起到2月中之前動武。

雪蔓指出，北京冬奧將於2月4日開幕，預計蒲亭也將親自出席，「我認為，如果蒲亭選擇在此時入侵烏克蘭，習近平可能不會太高興，所以這可能會影響他的出兵時機和相關判斷。」

她也強調，美國正準備應對各種情況，包括「全面入侵」。雪蔓說，即使只有一名俄羅斯士兵進入烏克蘭，也將是非常嚴重的問題，因為「這違反國際安全的所有原則，顯示另一個國家可以不受懲罰地採取行動，這將對烏克蘭和整個歐洲造成嚴重後果。」

蒲亭於25日針對美國和其他西方國家就中國人權紀錄而對奧運進行外交抵制一事發表看法，稱他反對「體育政治化」。

美國及其盟友已警告俄羅斯，一旦對方決定入侵烏克蘭，將對其實施嚴厲制裁。惟目前仍有約10萬俄軍集結在烏國邊境附近，局勢絲毫沒有緩和跡象。

日前也有外媒報導，指中俄兩國元首通話期間，中方曾表示希望北京冬奧期間俄國不要入侵烏克蘭。中國外交部發言人趙立堅24日澄清，相關報導「純屬子虛烏有」，也是對中俄關係的汙蔑和挑釁。

美國與北約今天以書面正式回絕俄羅斯所提「北約不東擴、烏克蘭不加入」立場，但表明如核軍控、軍演設限等領域依然可談。美方以營造談判空間為由，選擇不公布書面內容。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110127