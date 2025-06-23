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遭疑市場最小金控 國票金：租賃與樂天銀添成長動能

2025/6/23 20:34（6/23 20:46 更新）
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國票金23日舉行線上法人說明會，國票金指出，子公司國票金租賃成立半年多就損益兩平，純網銀樂天銀現在也積極辦理聯貸案參貸業務，都將是未來的成長動能。圖為國票金董事長魏啓林（中）、副董事長何志強（右）與總經理陳冠舟（左）。（國票金提供）中央社記者蘇思云傳真 114年6月23日
國票金23日舉行線上法人說明會，國票金指出，子公司國票金租賃成立半年多就損益兩平，純網銀樂天銀現在也積極辦理聯貸案參貸業務，都將是未來的成長動能。圖為國票金董事長魏啓林（中）、副董事長何志強（右）與總經理陳冠舟（左）。（國票金提供）中央社記者蘇思云傳真 114年6月23日
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（中央社記者蘇思云台北23日電）外界有聲音質疑國票金為業界最小金控，國票金今天表示，金控資產規模較小，但經營效率來看，具備管銷費用較低的優勢；子公司國票金租賃成立半年多就損益兩平，純網銀樂天銀現在也積極辦理聯貸案參貸業務，都將是未來成長動能。

國票金今天下午舉行線上法人說明會，由國票金董事長魏啓林率子公司高階主管出席。國票金今年1到5月自結稅後淨利為新台幣3億5229萬元，年減幅59.21%，每股稅後盈餘（EPS）為0.1元。

魏啓林指出，美國4月宣布對等關稅，金融市場出現明顯修正，台股也受牽連，隨著美中談判逐步達成協議，近期金融市場慢慢回穩，但是高度不確定性還是壓抑企業投資跟終端需求，加上新台幣大幅升值，市場日均量與經紀業務市占率都較去年同期低，因此子公司國際票券跟國票證券整體獲利都較去年同期減少。

魏啓林表示，國票金2024年設國票金租賃公司，有利於提供中小企業多元融資服務，另外，主管機關開放網路銀行線下作業服務，樂天銀行也積極辦理聯貸案參貸業務，提高法人的存放款餘額，以提升利差與存放比，有助縮短未來損益兩平期間。

外界關注國票金目前是市場上最小的金控公司，如何應對未來的金控整併潮，國票金發言人李憲宗指出，金控資產規模確實較小，但是觀察經營效率，國票金是貨幣市場領先者，也是資本市場主要證券商，都屬於批發性金融，管銷費用相對其他金控的成本低。

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李憲宗說，但金控版圖不夠完整，劣勢在於無法共同行銷，董事會跟股東應該也期待未來有併購機會。現在子公司樂天銀行或國票金租賃，都是未來的成長動能，樂天銀現在可以從事企金業務，國票金租賃去年成立後半年就損益兩平，明年獲利貢獻更可能超越國旺租賃。

根據簡報，樂天銀企業貸款業務方面，今年貸款餘額截至5月底約48.1億元，今年將持續衝刺聯貸參貸，也規劃企業貸款業務，藉由集團資源擴大授信基盤。（編輯：林家嫻）1140623

魏啓林
國票金：助純網銀推展業務 估樂天銀年底有增資需求
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