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專題／加拿大超級實驗室芬太尼製量引爆公衛危機 激化與美貿易戰
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台灣藥事報導獎 中央社獲平面組特優

2025/6/23 21:29（6/23 21:56 更新）
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中央社獲台灣藥事報導獎平面組特優。圖為「南投偏鄉藥師送藥更送暖」系列報導中常穿梭山區送藥到府的藥局藥師陳雨函（中）。（中央社檔案照片）
中央社獲台灣藥事報導獎平面組特優。圖為「南投偏鄉藥師送藥更送暖」系列報導中常穿梭山區送藥到府的藥局藥師陳雨函（中）。（中央社檔案照片）
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涉己新聞

（中央社記者曾以寧台北23日電）由中華民國藥師公會全國聯合會主辦的「台灣藥事報導獎」今年進入第2屆，中央通訊社記者蕭博陽、蘇木春以「南投偏鄉藥師送藥更送暖」系列報導，抱回平面組特優。

為獎勵報導台灣藥師形象及藥師貢獻藥事專業、防疫、公共衛生及公益，鼓勵新聞從業人員發表藥師專業、公共衛生等有助社會公益與公義的公共議題相關新聞報導，增進民眾了解藥師，促進藥師和社會大眾良性互動，藥師公會全聯會去年起設「藥事報導獎」。

今年台灣藥事報導獎分為平面組、聲音組與影音組，中央社記者蕭博陽、蘇木春獲平面組特優，系列報導包含「南投啟用送藥到府系統 網路申請更方便」、「南投魚池藥師陳雨函穿梭山區 送藥偏鄉兼送暖」及「付出大於收入 陳村熒開鹿谷首家健保藥局守前線」。

平面組其他獲獎名單包含聯合報元氣網「四度抗議318『藥事法』解釋令 藥師公會為何怒吼？」、天下雜誌「長照藥局殺出重圍」拿下優等。

平面組佳作則有中國時報「我的身體我做主 事後避孕丸轉類指示藥 未來藥局買得到」、關鍵評論網「【關鍵專訪】從預防到安寧，社區藥師在長照2.0扮演多重角色，為何願意參與的人卻不多？」、NOW健康「健保永續藥師同行！ 從給付制度、藥價政策到專業角色」。

影音組特優為鏡新聞「醫療孤島的生命解方－她撐起了社安網」，優等為NOWnews今日新聞「長照『藥』你罩」、壹電視「藥師服務偏鄉 愛不中斷」，佳作為台灣電視事業股份有限公司「健保30以後—醫院藥師走與留？」、鏡新聞「戲台下的臨時藥局 一位藥師對偏鄉送藥的承諾」、八大民生新聞「中藥營售現爭議 用藥安全開倒車」。

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聲音組部分，特優由台北廣播電台「駕駛一定『藥』知道」拿下，優等為台北廣播電台「藥師在我家－用藥安全系列－《中藥西藥都是藥，藥師擔憂的事》」及News98全民廣播電台「謹慎使用非類固醇類消炎止痛藥NSAID」。

聲音組佳作有漢聲廣播電台「林聖茹藥師：接種流感疫苗增強防護力」和漢聲廣播電台「藥師真給力！（藥師多元服務系列報導）」，及高雄廣播電台FM94.3的「疫苗三部曲：守護免疫力」。（編輯：李明宗）1140623

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