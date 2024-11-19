中央社趙世勳拍下花蓮震後景況 獲卓越新聞獎

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涉己新聞

（中央社記者葉冠吟台北19日電）第23屆卓越新聞獎今天頒發，中央社攝影記者趙世勳以記錄花蓮403震後景況的「迢迢回家路」榮獲單張新聞攝影獎，他感謝給予支援的長官、同事，更要致敬仍在新聞領域堅守崗位的攝影同業。

第23屆卓越新聞獎今天舉行頒獎典禮，評審團主席、文化大學大眾傳播學系教授王毓莉表示，今年共有861件優秀作品參賽，最終入選99件、角逐17個獎項。

王毓莉認為這屆作品有3大特點，首先選題方向扣緊社會脈動且持續追蹤；再者將數位、AI等科技導入報導，大幅提升新聞可讀性；最後報導關懷範圍本土又國際，把世界議題帶回台灣閱聽眾視野。她也肯定媒體陸續推出適合引領兒童和青少年觀看的新聞，是媒體承擔社會責任的重要一步。

中央社攝影記者趙世勳拍下花蓮403震後秀林鄉崇德車站附近樹木倒塌的景況作品「迢迢回家路」，榮獲第23屆卓越新聞獎單張新聞攝影獎。（中央社檔案照片）

「迢迢回家路」是中央社攝影記者趙世勳拍下花蓮403震後秀林鄉崇德車站附近樹木倒塌的景況作品，獲得本屆新聞攝影類單張新聞攝影獎。

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趙世勳表示，以年輕攝影工作者身分站在台上，除了感謝評審肯定，心中還有許多想致謝的人，尤其403花蓮大地震發生如此突然，不少同業跟他一樣，得取消假期與陪伴家人時光前往震災現場。他非常謝謝當天給予支援的長官、同事，以及並肩作戰的駐地同事。

趙世勳清晰記得，出發花蓮前中央社總編輯王思捷告訴他：「一定要平安回來。」他把這句話牢記在心裡，且平平安安把畫面帶回來了。在台灣新聞環境緊縮困難的時代裡，他特別想致敬還在線上奮鬥、「明知山有虎，偏向虎山行」的新聞攝影人員。（編輯：張雅淨）1131119

影片來源：中央社