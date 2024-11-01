中央社趙世勳拍下花蓮震後景況 入圍吳舜文新聞獎

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涉己新聞

（中央社記者王心妤台北1日電）第38屆吳舜文新聞獎今天公布入圍，中央通訊社攝影記者趙世勳拍下花蓮403地震後，秀林鄉崇德車站附近樹木倒塌的景況，以「花蓮震傷–迢迢回家路」為題入圍新聞攝影獎。

吳舜文新聞獎今年報名總件數為519件，共有44件作品入圍，包含14家媒體跟4所學校，將於12月5日在新北市新店區裕隆集團總部大樓圓頂劇場頒獎。

今年文字類深度報導獎包含鏡週刊「校園、舞團、演藝圈：權勢性暴力與台灣#MeToo運動系列」、天下雜誌「平等教育 沒有脫隊的孩子」、報導者「鋼索上的巨型精準醫療──50萬筆國人基因，為何引爆國安危機？」跟「代孕求子『天堂路』：他們的夢碎風險及道德難題」及上下游新聞市集「破碎的西海岸 農田．魚塭．光電海」。

影音類深度報導獎包含原住民電視台「走出卡努陰霾」、鏡新聞「霸凌高牆下 沒有人是局外人」、華視新聞資訊台「缺工直擊 黑戶現形」、聯利媒體股份有限公司「護海行動!海洋，你好嗎?」、報導者「人生的縫隙：台灣首位自力爭取就醫權的血癌男孩，迎來20歲的畢業考」。

調查報導獎入圍者有商業周刊「手機河與晶圓山 掠奪之島」、鏡電視「大震幕後隱沒的人禍」、天下雜誌「白領詐騙」、今週刊「誰害你吃進蘇丹紅」、報導者「獵童風暴：揭開未成年性剝削影像的暗黑產業鏈」。

國際新聞報導獎入圍的有鏡電視「日本能登大震直擊啟示錄」、三立新聞台「以哈衝突．前線直擊」、公共電視「印度崛起」、聯利媒體股份有限公司「戰爭衝突下的氣候危機—COP28在杜拜」、中華電視股份有限公司「百年之國 震後再起」。

新聞攝影獎入圍的有報導者「國會風暴」、鏡週刊「勿忘烏克蘭．戰地紀實」、中央通訊社「花蓮震傷–迢迢回家路」、自由時報「立法院的合作與衝突」、聯合報「0.01秒的逆轉勝」。

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學生新聞報導獎入圍的有世新大學小世界週報「翻轉偏鄉迷思 花東孩子的夢想基地」及「『網』開一面 人猴共存」及「農地種電拚淨零 維護生態發展綠能」、國立政治大學Youtube「漫漫創生路，何創何生？」及「當摯親迷失在記憶迴圈 為失智者再尋一個『家』」、國立中正大學中正E報「『聲』在何處 張骨廖皮詔安客」跟「歲月流轉 走進嘉義西市場」、輔仁大學生命力新聞「紅色警戒：捐血冠軍的缺血困局」跟「偏鄉小校生存戰 混齡和跨校共學找活路」。

嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎入圍則有三立新聞「山村傳奇-搶救白魚之鄉」、原住民電視台「馬紹爾群島-面對沉沒不沉默」、天下雜誌「綠色生存戰：失落的傳產與偏鄉」、商業周刊「減碳夢變戴奧辛危機」、鏡電視「新碳權之戰」、聯利媒體股份有限公司「融化中的南極淨土」。（編輯：陳政偉）1131101