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得獎幕後／他們總往危險的地方去 花蓮強震空拍鏡頭下的身影

2024/12/25 13:00
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中央社攝影記者趙世勳（左）拍下花蓮震後景況獲得卓越新聞獎，照片捕捉到新北市急難救援協會大隊長楊敏政（右）身影。兩人一邊欣賞作品，一邊回憶當時經歷。中央社記者曹亞沿攝 113年12月10日
中央社攝影記者趙世勳（左）拍下花蓮震後景況獲得卓越新聞獎，照片捕捉到新北市急難救援協會大隊長楊敏政（右）身影。兩人一邊欣賞作品，一邊回憶當時經歷。中央社記者曹亞沿攝 113年12月10日
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涉己新聞

（中央社網站）4月3日上午7時58分，規模7.2強震驚動全台，震央花蓮多棟房屋嚴重傾斜，太魯閣、蘇花公路大規模崩塌。中央社陸續調派多位攝影記者前往花蓮，在市區記錄天王星大樓救援與拆除狀況，也挺進中橫、蘇花關注聯外交通災情。

攝影記者趙世勳拍下秀林鄉崇德車站附近樹木倒塌，灰白地景裡一抹紅衣人影踽踽獨行的作品「迢迢回家路」，榮獲第23屆卓越新聞獎單張新聞攝影獎。取景角度在網路社群引起討論，評審給予的得獎理由提到：「攝影者敏銳地以俯瞰視角，捕捉到一位身穿紅色衣褲的男子，行走在滿目瘡痍的道路上，更清楚顯示災後回家是一條崎嶇難行的迢迢路。」

呈現花蓮403震後秀林鄉崇德車站附近樹木倒塌景況的這張照片，榮獲第23屆卓越新聞獎單張新聞攝影獎。中央社記者趙世勳攝 113年4月4日
呈現花蓮403震後秀林鄉崇德車站附近樹木倒塌景況的這張照片，榮獲第23屆卓越新聞獎單張新聞攝影獎。中央社記者趙世勳攝 113年4月4日

這張照片入圍卓越新聞獎、吳舜文新聞獎的消息公布後，不少讀者認出畫面中的紅衣男子，並傳訊息告訴中央社：他是新北市急難救援協會大隊長楊敏政。

卓新獎頒獎典禮後，中央社收到楊敏政隊長來訊，希望能和記者聯繫表達恭喜。12月中旬兩人終於相見歡，趙世勳前往新北無人機訓練場，遠遠就看見大隊長笑盈盈地站在入口迎接。世勳把得獎作品送給楊敏政，笑稱「隊長那時候比較瘦喔？」兩人爆出一陣笑聲。

中央社致贈趙世勳得獎攝影作品，楊敏政拿到禮物笑開懷。中央社記者曹亞沿攝 113年12月10日
中央社致贈趙世勳得獎攝影作品，楊敏政拿到禮物笑開懷。中央社記者曹亞沿攝 113年12月10日

楊敏政，1969年生，宜蘭人，投入新北市急難救援協會逾30年，大家都叫他「楊大」，長期率隊支援各種救災行動，包括潛水救援、無人機勘查等，也開設課程指導警消無人機操作，在相關領域頗具名氣。

花蓮強震當天，一聽到規模是7.2，過往的救災經驗讓楊敏政立刻判斷馬上就要出任務了，但東部鐵公路全因落石阻斷，最後好不容易在隔天早上搭機抵達花蓮。

到達定點後，楊敏政立即出動無人機在崇德與大清水一帶飛行，以確認坍塌路段是否有人受困或車輛墜海，將影像資訊回傳給花蓮災害應變中心，供指揮官參考判斷。他拍到的畫面中，蘇花公路多處山壁大片崩落，山頭還冒著粉塵煙霧，空拍視角呈現的大自然威力讓人驚心動魄。

強震後蘇花公路崇德段山壁崩落，一旁台9線原本被土石淹沒，4日4日上午已緊急清出一條路通行。（楊敏政提供）
強震後蘇花公路崇德段山壁崩落，一旁台9線原本被土石淹沒，4日4日上午已緊急清出一條路通行。（楊敏政提供）
4月4日空拍影像可見崇德部分山體崩落，畫面震撼。（楊敏政提供）
4月4日空拍影像可見崇德部分山體崩落，畫面震撼。（楊敏政提供）

楊敏政說，照片中間的道路就是台9線，蘇花崇德路段大面積走山，全部被落石覆蓋，這條路是往來崇德與和仁的幹道，必須先設法清出一條路來通行。周邊的樹林被山崩引起的大量粉塵覆蓋，陷入一片慘白，幾天都無法消散。

「我一邊走一邊注意邊坡，心想如果突然有大量土石崩落，我就往下跳。」講的人一派輕鬆，聽的人卻心驚膽戰。楊敏政那時只想著救人第一，抵達崇德車站後，他隻身走往板下安檢所，一心想著無人機要如何避開山壁接收訊號，萬萬沒想到自己的一身紅裝入鏡，成為趙世勳鏡頭下的主角。

楊敏政大隊長當時從崇德車站前往板下安檢所附近操作無人機勘災。（中央社製圖）
楊敏政大隊長當時從崇德車站前往板下安檢所附近操作無人機勘災。（中央社製圖）

攝影記者的直覺

重新回想按下快門時的記憶，已是200多天以後，趙世勳現在講起來也覺得心有餘悸。當天休假的他被地震劇烈搖晃驚醒，主動表達願意銷假去災區。他搶到臨時加開班機位置，當天深夜抵花蓮後，大大小小餘震不斷，根本分不清是床還是地板在震動，難以入睡。

4日一早，電視與網路上滿是花蓮市區災況、天王星大樓傾倒影像，「要拍就要拍還沒被大家看見的畫面」。花蓮駐地記者張祈建議他去崇德看看，因當地每逢地震常有崩塌。於是趙世勳與其他攝影同事分工合作，另兩位同事負責拍攝天王星大樓、收容所等畫面，趙世勳上午趕在管制前進入中橫，下午前往崇德車站。

花蓮秀林鄉土石崩落，涼亭矗立在光禿禿的山壁旁，險被掩沒。中央社記者趙世勳攝 113年4月4日
花蓮秀林鄉土石崩落，涼亭矗立在光禿禿的山壁旁，險被掩沒。中央社記者趙世勳攝 113年4月4日
太魯閣牌樓旁可見巨大石塊散落。中央社記者趙世勳攝 113年4月4日
太魯閣牌樓旁可見巨大石塊散落。中央社記者趙世勳攝 113年4月4日

趙世勳帶著相機與空拍機，相機記錄災民與救難隊，空拍機則從高空捕捉震後大景。當他站在崇德車站附近遙控無人機，腳下不時有細微晃動感，眼角瞥見遠處山坡不斷有小碎石滾落，正猶豫是否要撤退時，「真的很神奇，或許是一種身為攝影記者的直覺，告訴你可以再等一下」。過沒多久，一名身穿紅衣、背著背包的男子出現在鏡頭裡，步行穿越倒塌的樹林，看到這一幕，他知道自己的直覺是對的，「他就像是一名『逆行者』，前往未知區域。」

「有能力就去付出」

楊敏政從事工程相關行業，工作之餘加入民間救難行列。30年來，汐止林肯大郡倒塌、921大地震、復興航空空難、莫拉克風災、黑鷹直升機失事，幾乎所有台灣大型災難現場都能見到「楊大」身影，總往危險的地方去。

與死神拔河的救援任務，各種駭人的災難慘況，從楊敏政口中說來是「習慣了，沒什麼」，似乎將世間無常看得雲淡風輕，但看他打開電腦，每一次任務都用資料夾整理得井然有序，能隨時調出影片講解當時救援情形，細心與專業可見一斑。

早期接觸無線電玩出興趣，近年積極推廣無人機應用，楊敏政說，無人機救災勢必是未來趨勢，除了能降低救難人員危險，高空拍攝的現場畫面可以快速建模掌握災情，讓搜救更有效率。2021年新北市虎豹潭溪水暴漲造成6人死亡，最後一名落水女童一直找不到。救難協會出動空中與水下無人機不斷掃視，楊敏政在現場待了6天，逐一檢視拍帶，最後在距事發地點18公里處辨識出遺體，眾人合力將小妹妹帶回家。

為什麼能夠長年無償做這麼危險，又耗費大量時間心力的救援工作？楊敏政突然沉默一陣，然後這麼說：「有些人三餐都有問題了，怎麼有辦法去做這些事？我們之所以有能力做這些事，是因為老天讓我以前很順遂，擁有這些能力後就要去付出。不需要計較那麼多。

楊敏政參與過的救援影像都存在電腦裡，資料夾分門別類整理得井然有序。中央社記者曹亞沿攝 113年12月10日
楊敏政參與過的救援影像都存在電腦裡，資料夾分門別類整理得井然有序。中央社記者曹亞沿攝 113年12月10日

「許多人對這座島很陌生」

「逆行者」楊敏政把自身付出歸恩於老天眷顧，賜給他超乎常人的能力。那麼，年輕的攝影記者，又為什麼自告奮勇去冒險？

趙世勳大學時不喜歡在課堂讀理論，老是窩在圖書館看西方名家攝影集，看不過癮再借回家，常常扛著厚重的精裝書搭公車。畢業後對紀實攝影產生興趣，進入媒體，拍立法院衝突、拍天災意外，見證各種新聞現場。

趙世勳說，先前聽一位前輩建議，家裡要隨時準備一個「突發出差包」，裡面裝著幾套換洗衣物及充電用品，接到通知抓了就可以走，想不到這次真的派上用場。

說到這裡，他想起2021年太魯閣號出軌事故他也被派往現場，同樣發生在清明假期前後，「現在對於清明節真的會有陰影呢。」但新聞工作就是必須隨時Stand by（待命），這需要很大的熱情來支撐，「我常跟學弟妹說，如果只是因為喜歡拍照或好奇這行業，可能會撐不下去的。」

「迢迢回家路」同時入圍卓越新聞獎與吳舜文新聞獎，獎項揭曉前，卻有媒體以「地震怎麼會造成樹倒？」為由質疑照片真實性，在社群平台上引發眾怒才改口。

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趙世勳說，看到媒體同業的質疑，當下其實很憤怒難過，畢竟是冒著一定的危險換來的畫面，他將照片原檔、座標、光圈快門數值都完整留存。後來中央社也公開原始空拍影片：倒塌的樹林右側，台鐵列車從旁經過，遠處可見海巡板下安檢所與板下海灘，證明是在崇德車站附近所拍攝，一點也不假。

這次事件讓趙世勳感觸很深，「許多人並不認得自己的島，對家園的樣貌其實很陌生」，他想繼續走遍台灣各個角落，透過鏡頭敘述台灣人民對這座島嶼的複雜情感，這就是他熱愛土地的方式。（編輯：曹亞沿）1131225

趙世勳空拍記錄大震後土石崩落樹木伏倒的駭人景象。影片來源：中央社
趙世勳（左）將「迢迢回家路」送給影中人物楊敏政（右）。中央社記者曹亞沿攝 113年12月10日
趙世勳（左）將「迢迢回家路」送給影中人物楊敏政（右）。中央社記者曹亞沿攝 113年12月10日
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