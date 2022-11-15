中央社探索LGBT困境 入選吳舜文新聞獎

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）第36屆吳舜文新聞獎今天公布入圍名單，中央社以前進世界多國探索LGBT爭取平權故事的「LGBT的困境與微光」系列專題進入決選，角逐國際暨兩岸新聞報導獎。

近年來LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）平權運動在全球風起雲湧，但世界上許多地方LGBT的處境仍堪憂。「LGBT的困境與微光」為中央社攜手國內外駐地記者，前進印尼、泰國、印度、土耳其、法國、加州和台灣，從宗教、法律、性產業、同志收養等面向，帶領讀者探索LGBT罕為人知的故事及爭取平權的一線希望。

本屆吳舜文新聞獎競賽組別，包括文字類（含平面與網路）與影音類的「新聞深度報導獎」、「國際暨兩岸新聞報導獎」、「紀錄片獎」、「新聞攝影」等共8個大獎，報名件數總共422件，36件作品入圍。

深度報導獎（平面組）入圍作品，包含遠見雜誌採訪團隊的「綠電契機 」、經濟日報的「失智者的金融危機」、願景工程基金會與聯合報的「不一樣的殺人犯－長照弒親案的愛與傷」、國語日報的「照護新生命誰都不能少」與天下雜誌的「炒房之島」。

深度報導獎（網路組）角逐作品，則有報導者採訪團隊的「山頭上的掠奪：揭露全台原住民保留地流失亂象」、報導者的「綁債．黑工．留學陷阱：失控的高教技職國際招生」、聯合報的「108課綱3周年調查報導」、食力foodNEXT的「魚塭上的電廠 到底是共生還是共爭？」與端傳媒的「台灣遇十年來最嚴重蛋荒，蛋農為何不願增產？誰來決定雞蛋售價？」。

國際暨兩岸新聞報導獎入圍作品則有3件，包含報導者的「世紀之戰裡的毀滅與圖存－俄烏戰爭5個月全紀錄」、天下雜誌的「歐洲巨變現場」與商業周刊的「台商大清整」。

新聞攝影獎有5件作品角逐，包含聯合新聞網記者黃仲裕的「疫情下的烏托邦」、鏡週刊記者張乾琦的「前線的前線」、聯合報記者胡經周的「疫累」、風傳媒記者Daniel S. Y. Ceng的「War-Scarred Ukraine 烏克蘭戰地之殤」與鏡新聞記者林上筠的「為民主坐牢，都付笑談中」。

影音類新聞深度報導獎專業組入圍作品，則有公共電視的「醫院財報下的祕密」、公共電視的「台灣電力總體檢」、三立新聞的「麻醉內幕 甦醒前的真相」、天下雜誌的「廢土流浪記」與民視新聞頻道的「人權拔河系列報導」。

影音類國際暨兩岸新聞報導獎入圍有4件，包含中央通訊社的「LGBT的困境與微光」、三立電視的「火線直擊．波烏邊境」、鏡新聞的「記錄最黑暗的時代：香港國安法下的記者與教師沉重告白」與三立新聞台的「消失的國界－阿富汗．塔利班之國」。

紀錄片獎也有4件作品角逐，包含東森新聞台的「大洋的召喚」、鏡新聞頻道的「韓留（上下集）」、鏡新聞頻道的「通往家的伸展台（上下集）」與公共電視的「平安龜」。

第36屆吳舜文新聞獎頒獎典禮將於12月8日下午2時，在新北市裕隆汽車城圓頂劇場舉行。（編輯：張雅淨）1111115