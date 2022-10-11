卓越新聞獎入選公布 中央社3作品進決選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北11日電）第21屆卓越新聞獎今天公布入選名單，中央社共有3件作品進入決選，包含林行健、鍾佑貞以「烏克蘭戰火百日」入選突發新聞獎；吳家昇以「黃筱雯保銅淚灑東奧賽場」入選單張新聞攝影獎；謝方娪、張璦則以「防疫險之亂」入選財經新聞獎。

中央社駐土耳其記者鍾佑貞（左）、駐印度記者林行健（右）5月24日在位於波蘭盧布林市的烏克蘭領事館外，秀出取得的烏克蘭簽證。中央社 111年6月10日

卓越新聞獎基金會今天在台北中山公民會館舉行公布記者會，由中正大學傳播學系教授管中祥先揭曉「2022新聞志業特殊貢獻獎」得主，為61歲資深紀實攝影張乾琦。他是台灣唯一獲選世界頂尖紀實攝影專業組織「馬格蘭通訊社」的終身會員者，也是全亞洲唯二的在世終身會員之一。

評審認為，新聞攝影經常不是新聞媒體主流，但透過影像呈現的新聞視角，卻帶著超越文字的魅力，影響更久、更深遠。張乾琦不只有人道主義的關懷，亦有人類學家的田野與同理，更在今年俄烏戰爭爆發時，隻身前往烏克蘭境內拍攝第一手戰地報導。

卓越新聞獎基金會今天也公布各獎項入選名單，今年共有93件作品，從877件參賽作品中脫穎而出，角逐17個新聞專業獎項。卓新獎基金會執行長邱家宜指出，因應媒體生態轉變，今年獎項略有變動，原廣播及網路（音頻）類「全國新聞獎」和「地方新聞獎」合併為「廣播新聞獎」；原電視及網路（影音）類「深度報導獎」，則細分為短篇（20分鐘內）及長篇。

平面及網路（文字）類，天下雜誌及報導者各入選3件，鏡週刊與報導者各入選2件，入選1件的有中央通訊社、菱傳媒、願景工程基金會、商業周刊、今周刊、公共電視、風傳媒、Right Plus 多多益善及日經亞洲 Nikkei Asia，另有自由投稿人陳子軒投稿於報導者的作品入選新聞評論獎。

新聞攝影類部分，2個獎項共有10件作品入選，包含報導者及美國獨立通訊社ZUMA Press各入選2件，中央社、端傳媒、鏡週刊、聯合報及ETtoday東森新媒體各1件，另有獨立記者張良一以發表於新頭殼的作品入選單張新聞攝影獎。

電視及網路（影音）類4個獎項中，公共電視入選7件最多，鏡電視入選4件、聯利媒體（TVBS）入選3件，台灣電視、三立電視及華視各入選2件，入選1件的有原住民族電視台、大愛電視及天下雜誌。

廣播及網路（音頻）類的2個獎項，共有10件作品入選。「廣播新聞獎」部分，教育廣播電台（含地方台）入選2件，警察廣播電台、中央廣播電台及行政院農委會漁業署漁業廣播電台各入選1件；「Podcast新聞節目獎」入選者則有報導者、關鍵評論網、上下游新聞市集及獨立記者陳莉雅。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不分媒體類部分，5個獎項共有30件作品入選，報導者入選6件最多，公共電視入選4件，入選2件的有端傳媒、天下雜誌、聯合報及鏡電視，入選1件的有眼球中央電視台、三立電視、鏡週刊、上下游新聞市集、中央社、數位時代、今周刊、商業周刊、日經亞洲、換日線、窩窩及原住民族電視台。

第21屆卓越新聞獎頒獎典禮將於11月15日下午2時在誠品生活松菸店B1表演廳舉行，另外同步直播供媒體線上共襄盛舉。本屆入選名單已公布於官網。（編輯：張雅淨）1111011