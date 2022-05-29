臺產總經理專訪／首張防疫保單引爆危機 臺產總經理親揭96天風暴內幕

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（中央社記者謝方娪台北29日電）「前方有一灘水冒煙，我覺得是滾水，其他人卻認為是溫泉，問我為何認為是滾水，因為我被燙過啊！」臺產總經理陳昭鋒在接受中央社獨家專訪時，有感而發地說出這樣一段話。

當台灣防疫政策從清零走向與病毒共存後，防疫保單幾乎成了保險業的海嘯級挑戰；臺產2020年底推出首張防疫保單，也曾因本土疫情爆發而面臨96天的防疫神單風暴。

一向低調的臺灣產物保險公司，去年一夕爆紅，位於台北館前路的臺產總部，甚至可看到民眾大排長龍，只為買一張防疫保單。短短7天內，創造逾新台幣19億元保費業績、賣出逾400萬件，至今未有一家同業打破這項輝煌紀錄。

未料，自部桃感染開始，疫情如同連環爆，去年4月下旬萬華群聚案，就像推倒「防疫神單」招牌，臺產陷入創立以來最大危機。

陳昭鋒去年1月初接任總經理，回顧這段歷程點滴仍有如昨日，他說，對臺產而言，宛如「生一場大病，還好筋骨強健，終究撐了過來，是瘦了些，不過還是有肉的」。

時間倒轉至2021年1月上旬，台灣疫情確診數在50、60人上下，境外移入高於本土案例，大家還處於準備過農曆年的熱絡氣氛。陳昭鋒迄今記憶猶新，那天第一次主持例行月會，問起防疫保單28天來銷售狀況：頂多3000件，7成還是員工捧場，業績平淡。

隔天陳昭鋒南下開會，「會議開到一半，看到經理人跑來跑去，問他們在幹嘛，同仁說保單量很多、做不完，我出去看，看到一箱而已，但經理人告訴我，後面還在陸續進來。」

爆紅的防疫保單最後卻是虧損收場，臺產資本適足率（RBC）因此腰斬，臺產總經理陳昭鋒形容，臺產宛如「生一場大病，瘦了不少，不過還有點肉」。中央社記者趙世勳攝 111年5月29日

因部桃發生群聚感染，民眾口耳相傳，臺產保單隔離就賠10萬元，當作花500元點一盞光明燈保心安。陳昭鋒回憶，南下開會的時候，甚至還看見遠從桃園寄來的單。

1月19日，臺產防疫保單銷售暴增至9000件，公司上上下下處於業績忙碌感，或許是會計師背景造就的謹慎個性使然，陳昭鋒1月20日召開緊急主管會議，首次拋出停賣提議，不過會議結論是繼續銷售，主因臺產商品從沒有這麼熱賣過，行銷機會千載難逢。

瘋搶防疫保單亂象 客戶衝進門丟下50萬保費

當時，投保臺產防疫保單宛如全民運動般，公司詢問電話湧入、員工應接不暇，一度引來金管會主委黃天牧及保險局長施瓊華關切，詢問臺產是否要停賣；陳昭鋒說，當時和主委及局長澄清沒有要停賣。

不過，儘管業績再好、商品再暢銷，保險業都要回歸風險胃納量與服務承受度，1月22日下午陳昭鋒召開內部會議，拍板3天後停賣。

停賣消息一出，意外催出更多需求，員工信箱、公司傳真系統、業務員接洽及保經代通路，收取的要保書宛如海嘯般出現，辦公室電話響個不停，待審核的單整箱整箱堆疊在走廊，傳真文件散落一地，噠噠噠運作到沒紙，甚至有民眾直衝分公司，丟下一箱要保書和50萬元保費就跑掉。

「公司整個被癱瘓」，陳昭鋒回憶。1月26日，才有時間思索到底收了多少保單。

「你知道我們怎麼算件數嗎？箱子大大小小，都去打開量多少公分。」陳昭鋒說，加計保經代通路統計數，當時概估落在380、390萬件，和最後總數相去不遠。

臺產防疫保單去年1月截止收件前，搶搭投保末班車的民眾在北市館前路的臺產總公司外大排長龍。（中央社檔案照片）

接著，拆解保單輸入至銷帳所需時間平均約2分半，算出需要200多名人力協助key in，緊急添購新電腦給工讀生使用，過程中也嘗試過口語辨識、掃描辨識，因辨識度有限，最後決定導入RPA（Robotic Process Automation，機器人流程自動化）系統，4至6月短短3個月內出單340萬件，終於在6月底完成全部出單。

不過，臺產就像目前產險業一樣，也曾遇到哪些該核保、哪些不該核保的棘手問題，陳昭鋒先找來律師，再召集公司部門主管，共同研究現行法規與臺產內規，在不違法情況，最後定調處理原則：保障消費者權益。

陳昭鋒說，若只有程序違規可以解決眼前困難，「那我就準備以後可能的罰鍰及行政處分」。他向員工保證自己扛責。也因為一句扛責，內部的協調工作逐步順暢。

當時，陳昭鋒出席保經代尾牙或餐會常被道賀，甚至有精算師認為臺產賺翻了，但他透露，「我心裡其實有點挫，4000億（10萬隔離理賠＊400萬件）責任耶！」

4000億巨擔壓頂 萬華群聚案釀成風暴

陳昭鋒的擔憂不無道理，4月下旬，華航諾富特事件爆發，再衍生萬華群聚案，將臺產拉回現實的起源點，隨著確診隔離數攀升，理賠壓力如同風暴般展開。

為掌握戰況發展，臺產每天緊盯指揮中心與各縣市公布的隔離確診數，從隔離開始、解除隔離到申請理賠，推算理賠高峰期，並透過各縣市保單涵蓋率，估算哪裏是潛在大量理賠區域，藉此備戰所有人力與資金調度。

5月底，臺產理賠僅800多件、出險不到億元，到6月底，理賠金跳增至近6億元，為避免現金不足，臺產開始處分部分資產，因應後續理賠潮。

陳昭鋒曾2度帶領團隊向保險局報告，第1次是保單剛停售後幾日，說明總估量與預計出單規畫等，同時設定3種不同情境，概估事件發生次數可能的損失率、對公司財務影響，理賠因應對策和保戶權益維護措施。

5月底已研判保單不賺錢，陳昭鋒6月9日第2次向保險局報告，除了說明出單與理賠現況，也針對疫情三級警戒模擬不同情境下的壓力測試。

所幸，疫情三級警戒直到去年7月底全面解除，臺產順利挺過最嚴竣時刻，不過陳昭鋒與團隊直到今年保單全數到期，才能真正放下心中大石。

當台灣防疫政策從清零走向與病毒共存後，防疫保單幾乎成了保險業的海嘯級挑戰，臺產總經理陳昭鋒表示，疫情三級警戒直到去年7月底全面解除，臺產順利挺過最嚴竣時刻。中央社記者趙世勳攝 111年5月29日

這張防疫保單替臺產帶來逾19億保費收入，最後付出20億理賠金，外界估計最後虧損約5、6億元。

2021年底，臺產資本適足率降至682%，相比往年逾1000%水準，近乎腰斬，但仍居業界第3。陳昭鋒苦笑，還好公司體質好。

回首過去，陳昭鋒很感謝董事長李泰宏，「他從來不問當初，只管當下怎麼處理」，遇到了，就是負起責任，大家一起想辦法。

事實上，臺產曾評估針對中重症確診者設計新版防疫保單，甚至沙盤推演若疫情再起，指揮中心因應醫療量能超載的應對辦法，從方艙醫院到防疫旅館等全都考慮過，但最終決定不上架，最大考量是風險難測。

走過防疫保單理賠風暴，陳昭鋒分享2大心得，第一是病毒會不斷變種，要對病毒的無知感到謙卑，第二是政府政策每天可能滾動修正，要對政府政策的變動隨時保持驚恐的應變。

今年產險業再掀防疫保單之亂，臺產逃過一劫，陳昭鋒一再感恩員工堅忍與團隊合作，他以「何其有幸、何其不幸、又何其萬幸」13字作為註解。

或許在外界看來，有幸的是，一夕之間全台灣民眾都認識臺產；不幸的是，疫情三級警戒讓臺產為此付出慘痛代價；萬幸的是，去年防疫政策仍為清零階段，一年確診加隔離數才9.6萬人，如今走向與病毒共存，單日確診人數就高至8、9萬人，目前保險業的壓力有多大，無須多說也能想像。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1110529