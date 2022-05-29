臺產總經理專訪／防疫保單家庭戶占55% 臺產出招強打居家綜合險

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（中央社記者謝方娪台北29日電）儘管去年防疫保單之亂最終虧錢收場，不過也讓臺產有機會深耕客戶，臺產總經理陳昭鋒指出，去年防疫保單約55%比重為家庭客戶，未來臺產將加大以「家」為商品概念，結合各通路合作「居家綜合險」，讓去年創造出的400萬客戶，不白白浪費。

去年臺產防疫保單總計銷售400萬件，平均每6個台灣民眾，就有1個投保臺產保單。陳昭鋒接受中央社專訪時透露，從被保險人地址重複次數分析中發現，這些防疫保單當中的55%是來自近93萬家庭戶，且以35歲至49歲婦女為主要決策者；為留住客戶的心，商品策略將從家庭角度出發，例如針對家庭房車系列的車險及自住宅的居家綜合險。

不過，臺產400萬件銷售業績，其中有近76%是來自保經代通路，並非臺產直接客戶，也就是說，必須用不同方式找到客戶，才能把規劃的車險及居家綜合險推出去。

陳昭鋒提到，去年在官網建立的防疫保單出單及理賠查詢系統，必須先建立官網會員才能進行查詢，因此已有客戶因而加入會員，未來有機會成為臺產進一步行銷的對象。

另外，臺產在住火險市場市占率第一，但陳昭鋒坦言，「公司住火險發展到一定程度，成長曲線已趨於平緩」，事實上，高雄城中城事件讓外界注意到，全國住火險投保率不到36%，且買住火險的原因有9成是押貸，很顯然，真正有保險意識的民眾或許更少，如何把未投保的6成客戶帶進來，成為重要課題。

陳昭鋒發現，過去住火險主要靠金融通路獨撐大局，在直接業務員通路、保經代通路甚至電商，都很少推住火險，因此，未來將要強化另外3大通路行銷，讓住火險打出更高成長率。

另外，未來住火險也將導入ESG概念，他舉例，臺產將與政府單位合作，針對居住在老舊住宅的中低收入戶族群給予住宅第三人責任險，萬一不幸發生火災，甚至衍生出鄰居賠償問題，至少可以從臺產與政府補助的保險予以償付。

走過防疫保單風暴，陳昭鋒認知到的是，企業一定要勇於改變，「在公司優化出單流程以前，沒有人能想到一家產險公司可以在3、4個月內，就出掉400萬件保單」。

他說，資訊化不僅提高公司效率，更重要的是提升客戶體驗，舉例來說，「未來的理想是，你要買車險，能不能在聊天過程，喝一杯咖啡的時間，投保、核保、出單就完成了？」甚至後續的報案理賠，也藉由系統逐步優化，自動分案、主動聯絡客戶、客戶隨時可查核處理進度，不再讓客戶填寫繁瑣資料或擔心後續理賠的處理狀況。

臺產曾做過一次客戶滿意度調查，「那一次我才知道，原來很多人不認識臺產」，陳昭鋒表示，在防疫保單打出知名度以後，臺產下一步要走的是，如何讓台灣人擁抱臺產的商品。

因防疫保單風暴，臺產從系統優化、再走到商品優化，似乎可以看見臺產策略走向一條求新求變的道路。陳昭鋒勉勵所有部門經理人，「你不能成為部門成長的天花板，你要把你的經驗當成樓地板，讓團隊再往上跳，才能跳得更高」。（編輯：潘羿菁）1110529