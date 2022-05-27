防疫險今年全數到期 臺產：營運回到正常軌道

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（中央社記者謝方娪台北27日電）臺產今天揭露首季稅後淨利新台幣0.73億元，相比去年同期表現，順利轉虧為盈，主因去年首季臺產認列防疫保單發行成本，今年防疫保單已全數結束，公司營運回到正常軌道。

臺灣產險發言人、資深協理黃志傑今天在法說會上公布首季營運概況，臺產首季稅後淨利0.73億元，相比去年同期因認列防疫保單佣金稅負以致虧損0.21億元，今年順利轉虧為盈；累計每股盈餘（EPS）為0.2元。

首季保險業務利益為0.39億元，同樣消除去年認列防疫保單發行成本影響，轉虧為盈；投資收益0.62億元，相較去年同期1.11億元下滑44.5%，其中股權收益因台股行情下跌2.9%而縮減，固定收益利息與不動產租金持平。

黃志傑指出，今年首季防疫險已全數到期，公司沒有提供續保，也沒有推出新防疫險商品在市面銷售，公司營運表現會回到歷史軌跡上，不會再有防疫險變數干擾。

2021年臺產每股盈餘為1.03元，現金股利0.75元，配發率達72.8%，至少創下近6年新高。

黃志傑說明，去年獲利受到防疫險影響，每股盈餘從過去近2元水準掉至1元左右，但現金股利仍配出0.75元，主因去年臺產在其他綜合損益項目有6.28億元增值利益，趁股市高檔處分1.66億元盈餘作為今年配息來源之一，將配發率拉高至72.8%，為上市產險業中最高，並已在5月10日配發給股東。

在資本適足率（RBC）表現上，往年臺產RBC都超過1000%，為相當高的資本水平，去年因防疫險尚未到期，臺產計提近20億元保費風險，年底RBC掉至682%，不過仍是業界第3，僅次於第一產和泰安產，也高於同業平均535%。

黃志傑表示，即使在防疫險影響下，公司仍有強健資本結構和償債能力抗衡，且因防疫險到期，估計今年6月結算RBC將可望恢復往年水準。

有法人關切臺產發行防疫保單相關狀況，黃志傑回應，2020年全年發行200萬件左右保單，去年光防疫保單就承接400萬件，再加上原本業務200萬件，去年對公司員工是非常辛苦的一年，撐過過去一年、繳出營運實績，很替公司員工感到驕傲。

另有法人提問，今年有12家產險公司銷售防疫保單，營運恐受到影響，明年整體產險業是否有調漲保費可能性；黃志傑認為，明年應不至於有業者再推防疫保單，不同產品之間費率並無相關性，費率會回到各自精算模型、經營費用等進行衡酌，防疫險不至於影響其他產險商品費率隨之提高。（編輯：潘羿菁）1110527