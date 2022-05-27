替股價抱屈 新光金：新壽接軌IFRS17後更高股息可期

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（中央社記者謝方娪台北27日電）新光金股東會今天登場，有股東認為新光金股價偏低、配息配股不夠高；新光金代理董事長李增昌說，新光金股價確實有委屈，待新壽接軌IFRS17後會上繳股利給金控，屆時股東將可期待更高股息。

針對防疫保單理賠對營運影響，李增昌指出，新壽一年期法定傳染病住院醫療險剩下1萬多張有效保單，目前每天理賠約20萬元，總理賠估計落在新台幣3000萬元，不會影響營運。

新光金今天召開股東常會，會中決議通過承認2021年度財務決算表冊及盈餘分配案，將發放特別股現金股利5.28億元及普通股現金股利62億元，依目前發行流通在外股數計算，普通股每股配發0.4元。

有小股東指出，新光金獲利表現亮眼，但保留盈餘有393億元，現金股利僅配62億元；新光金股價現在落在8元多，若配息、配股更高，股價有望回到10元以上水準。

李增昌直言「新光金股價確實有委屈」，公司了解股東期待，但配息要考慮很多因素，包含現金流量、子公司上繳金控、資本適足率等問題，保留盈餘393億元是為了將來新壽接軌IFRS17作準備，需要大量資本，在新壽接軌IFRS17以前，上繳股利機會不大。

李增昌表示，目前僅有銀行和證券上繳股利，待新壽2026年接軌IFRS17以後，新光金3大獲利引擎人壽、銀行、證券都會上繳股利，屆時股東可期待更高股息；希望未來配息增加，新光金股價也會慢慢有反映、隨之走高。

另針對市場關注防疫保單是否會對保險業財務有壓力，李增昌說，實際上新壽和產險所賣的防疫險不同，目前新壽一年期法定傳染病住院醫療險剩下1萬多張有效保單，目前每天理賠約20萬元，且保單會陸續到期，估計總理賠應落在3000萬元範圍，不是很多，不會影響公司營運。

針對金金併議題，新光金審計委員會召集人許永明表示，公司本來就無時無刻應評估可能的合併機會，這是成長最快速的途徑之一，公司當然不排除有這樣一個選項；公司上次董事會已決議，針對市場上所有金控公司進行合併可能性研究，也會定期和董事會報告。

根據新光金2021年營業報告書，受台灣疫情警戒升級及市場持續低利率影響，2021年金融業經營如履薄冰，新光金在全體員工努力下，逆勢繳出一張漂亮成績單，合併稅後淨利達227.3億元，年增57.2%，累計每股盈餘（EPS）1.67元，合併稅後淨利及每股盈餘皆創歷史新高。

新光金年度盈餘預算達成率為272.4%，合併股東權益來到2633.82億元，年增9%，每股淨值為18.2元；合併總資產也攀上歷史新高、達4.69兆元，年增7.5%，依資產排名居國內第5大金控。（編輯：楊蘭軒）1110527