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產險業揮別防疫險陰霾 2023年賺175億創史上次高

2024/2/1 18:10（2/1 18:39 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北1日電）揮別防疫險虧損陰霾，2023年產險業在業務承保利益大幅回升下，全年稅前盈餘達新台幣175億元，年增2080億元，不僅由虧轉盈，更一舉創史上次高，僅次於2021年的226億元。

金管會今天公布，2023年全年保險業稅前盈餘達981億元，年增高達6.27倍，主因產險業2022年深陷防疫險風暴，比較基期偏低所致。

2023年全年產險業稅前盈餘達175億元，相比2022年稅前虧損1905億元，年增2080億元，除了由虧轉盈外，更一舉改寫史上次高成績。

壽險業則受高昂避險成本影響獲利，2023年全年稅前盈餘僅806億元，年減913億元、減幅53.1%。

2023年全年新台幣兌美元貶值0.09%，在完全不避險之下，壽險業累計兌換利益達37億元，經過避險，避險工具損失92億元、避險工具換匯成本達3602億元，再加上收回1369億元外匯價格變動準備金沖抵損失，壽險業全年避險後匯兌影響數為負2288億元。

淨值方面，截至2023年12月底止，壽險業淨值達2兆2456億元，月增1485億元；產險業淨值1278億元，月增14億元。無論壽險業或產險業，淨值均已連2個月回升。（編輯：林淑媛）1130201

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