業者興趣缺缺 金管會拍板暫不開放純網保申設

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北25日電）金管會2022年首度開放純網保申設，最後全軍覆沒，對於是否二度開放業者申設純網保，金管會今天定調，因截至目前未有業者表達申設意願，決議暫不開放純網保申設，但保留未來重新評估開放的可能性。

金管會2021年底拍板開放設立純網保，並在2022年8月至10月受理業者遞件，最後僅中信網保及福爾摩莎產險2組團隊遞件，最後分別因營運模式穩定性不夠完整及未符法定資格，遭金管會緩議及駁回，亦即首波申設全軍覆沒。

外界高度關注，金管會是否會二度開放純網保申設大門，金管會經綜合評估，於今天例行記者會定調，現階段不再開放純網保申設。

金管會保險局副局長林志憲表示，推動保險業數位轉型為金管會既定政策，不過，除了有部分業者已向媒體反映無申設意願，金管會主動洽詢先前曾表達申設意願的業者，也都表示無申設意願，因此決議不再開放純網保申設。

對於未來是否可能再評估開放申設純網保，林志憲直言「不排除可能性」，但有2個必要條件，首先是必須有業者提出申設純網保需求，其次是金管會會評估是否有開放申設純網保必要性。

林志憲指出，金管會希望透過數位創新及數位轉型達到普惠金融目標，純網保是眾多方法之一，若業者未來出現申設意願，且所提創新營運模式及創新商品規劃符合民眾需求，並存在營運利基，金管會屆時可能再行評估是否開放申設。

林志憲強調，推動保險業數位轉型政策並不因純網保設立與否而受影響，為鼓勵保險業數位創新，金管會已持續推動包括保險業電子商務、申請業務試辦等。

林志憲也提到，金管會2023年10月修正「保險業辦理電子商務應注意事項」與「異業合作推廣保險業務應注意事項」，允許保險業與金融科技業透過業務試辦合作辦理創新型保險商品及服務，透過建構金融保險生態圈，開拓目前民眾尚未被滿足的保險需求，為重大業務放寬。

金管會今年1月2日已宣布核准首宗金融業異業合作推創新服務及流程試辦案，即富邦產險攜手台灣大哥大，提供台灣大用戶可直接透過台灣大App投保富邦產旅平險、登山綜合險或海域活動綜合險，並直接以電信帳單繳保費。

林志憲透露，除此之外，中信產險已遞件申請，金管會正審理中。（編輯：林淑媛）1130125