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詐領保險金3手法 刑事局：破獲率高籲勿試法

2024/1/27 16:49
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（中央社記者劉建邦台北27日電）刑事局今天表示，詐領保險金案頻傳，類似案件破獲率高，呼籲勿以身試法，假投保真詐騙影響金融保險秩序，將持續打詐。

刑事局發布新聞資料指出，統計近3年保險詐騙案發生數，民國110年40件、111年47件、112年37件，對打擊保險詐騙案，警方都有顯著成效，破獲率超過9成。

刑事局表示，整理保險詐騙案犯罪手法，包含假陽性快篩詐領防疫保險金、假癱瘓失能詐領保險金、假車禍詐領車禍保險金。

刑事局指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐期間，發現有保險業務員拿親友確診陽性快篩試劑，矇騙醫療院開立確診證明後，詐領理賠金，另有民眾網購陽性快篩試劑，向保險公司詐保理賠。

至於假癱瘓失能詐領保險金手法，犯嫌會利用保險代辦方式（俗稱保險黃牛）讓意圖詐保民眾順利投保失能險，事後要求詐保成員以肢體無力、麻木或感覺異常等疑腦中風症狀，前往醫院就診，期間會刻意呈現失語或痴呆等失能狀態，順利取得診斷證明書，再向保險公司詐騙申請失能保險理賠金。

警方表示，假車禍詐領車禍保險金的手法，犯嫌先找多名人頭，以便宜價格買進口二手車，再向保險公司投保車體險，以製造假車禍，向保險公司詐騙理賠金。

刑事局指出，民眾詐領保險金除觸法還可能導致身體受傷，切勿心存僥倖，以身試法，若發覺可疑跡象，撥110或165反詐騙諮詢專線，通報警方追查。（編輯：張銘坤）1130127

#刑事局
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