快篩陽性視同確診 金管會重申數位證明可申請理賠

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（中央社記者謝方娪台北26日電）「快篩陽性視同確診」今天起全面上路，金管會強調，快篩陽性會經醫生診斷確認程序才視同確診，因此防疫險應理賠；且快篩陽性檢測結果會納入數位證明中，可作為理賠文件，民眾勿擠醫院申請醫生診斷書。

快篩陽性經醫生診斷確認視同確診，今天起擴及全民適用，防疫新制牽動防疫保單理賠審查程序，金管會25日已定調快篩陽性視同確診新制下，防疫險應理賠。

金管會保險局副局長林志憲今天在例行記者會表示，先前部分業者顧慮快篩陽性沒有經醫生診斷程序，但根據指揮中心公布的流程，明確揭示快篩陽性要經醫生診斷後視同確診，回到防疫保單契約條款規定，被保險人若經醫生診斷確定罹患法定傳染病，保險公司就應履行保險責任，因此防疫險要理賠。

此外，快篩陽性經醫生診斷視同確診，檢測結果將會納入數位新冠病毒健康證明中，林志憲呼籲，民眾申請防疫險理賠，同樣可以數位證明替代醫生診斷書，請民眾不要擠到醫療院所要求開立診斷書。

至於外界憂心快篩陽性視同確診新制下恐有大量理賠造假問題，林志憲表示，這是一個嚴肅議題，畢竟快篩陽性要經過醫生診斷視同確診，現階段不適合說造假。

金管會先前協調銷售防疫險業者，針對輕症居家照護的確診保戶，在有醫療行為前提下，比照入住普通病房給付住院日額，是否會針對用藥有進一步認定，林志憲表示，產險公會5月底前會正式公布防疫保單理賠審查指引，也有部分公司已先對外說明公司理賠政策。（編輯：潘羿菁）1110526