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金管會：快篩陽性經醫生診斷視同確診 防疫險應理賠

2022/5/25 17:34（5/25 17:46 更新）
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金管會表示，「快篩陽性視同確診」防疫險應理賠。圖為呈現陽性反應的快篩試劑。（圖取自Unsplash圖庫）
金管會表示，「快篩陽性視同確診」防疫險應理賠。圖為呈現陽性反應的快篩試劑。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者謝方娪台北25日電）「快篩陽性經醫生診斷後視同確診」明天起將全面上路，金管會表示，依防疫保單契約約定，被保險人若經醫師診斷確定罹患法定傳染病，保險公司應依契約履行責任，因此「快篩陽性視同確診」防疫險應理賠。

金管會今天說明，依防疫保單契約約定，被保險人若經醫師診斷確定罹患法定傳染病，保險公司應依契約履行保險責任，快篩陽性經醫師診斷後確診，仍符合「經醫師診斷確定」條件，因此符合契約約定。

指揮中心今天宣布將醫師確認快篩陽性即確診的檢驗結果納入數位新冠病毒健康證明中，金管會表示，快篩陽性數位證明也可作為確診理賠證明文件，若有進一步查證住院或診療資訊需求，民眾可以授權由保險公司向醫療機構查證。

另外，衛福部已開放民眾申請並下載數位接觸者隔離證明，是以衛福部疾管署為發行機構，與現行由地方政府開立隔離通知書所引用的相關資訊相同，金管會表示，數位接觸者隔離證明也可作為隔離理賠證明文件。（編輯：林淑媛）1110525

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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