疫情何時到高峰？何美鄉：確診暴衝上揚機會不大

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）國內COVID-19疫情持續，何時到高峰引關注，專家今天說，北北基桃等縣市已達其每日最高確診人數，剩餘單日確診人數未達頂的地區人口密度都較低，研判每日確診數暴衝上揚機會不大。

衛福部預估COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情5月中旬進入高峰，單日新增病例上看10萬例或更多，但自從5月19日出現單日新增9.5萬例後，新個案數連續多天維持在6萬至8萬例。

疫情高峰到了沒？中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉今天在臉書貼文指出，從各縣市每日每百萬人確診數來看，台灣雖是一日生活圈，但在全民自律、有限的跨縣市交互傳播情況下，每縣市會依照其既有的病毒及其人口總數、人口密度及特有生活習性而有其流行曲線，從圖來看「疫情不會有高峰、只有高原」。

何美鄉說，至今只有北北基桃、宜蘭、新竹縣及花蓮等縣市已達到其每日最高確診人數，這些縣市的共通點是全人口確診率都超過5%以上，但這是否為真的群體免疫效應或是行為效應，也就是全民自律的結果，還有待觀察。

何美鄉也提到，這些已達頂的縣市總人口約1000萬，也就是還有一半以上的人口未達轉折點，但由於剩下的這一半所在地區人口密度都較低，所以未來每日確診數會暴衝上揚的機會不大。

何美鄉也強調，用確診率而不說感染率，是因為從國外經驗來看，真正的感染率應是確診率的2至3倍，而這需要進行血清調查才能知道。（編輯：陳政偉）1110524