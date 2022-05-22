重症1歲童成最年輕腦炎個案 有8大前驅症狀應立刻就醫

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指揮中心公布8大前驅症狀包含高燒超過41度、意識不佳、持續昏睡或頭痛等，家長發現兒童有症狀應立刻就醫。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北22日電）國內持續出現兒童確診重症腦炎個案，甚至出現一名1歲童成最小案例。指揮中心今天公布8大前驅症狀，包含意識不佳、肌躍型抽搐，家長應多注意，發現症狀立刻就醫。

中央流行疫情指揮中心今天下午記者會公布，國內新增3名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）兒童重症病例，其中2人出現腦炎症狀。國內累計12名兒童重症，其中5例染疫合併腦炎症狀，意味近半數重症童都有腦炎症狀；分析腦炎兒童年齡分布，4人為5歲以下，介於1至4歲之間，1人為10歲個案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，近期兒童重症併發腦炎人數增加，指揮中心昨天與專家制定「兒童急性腦炎的臨床處置指引」，會後列出8大重症前驅症狀，提醒家長留意。8大重症前驅症狀包含體溫大於攝氏41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐、步態不穩等。

羅一鈞提醒，若家中有確診兒童，家長觀察到兒童出現上述任何一項症狀，應趕緊將小孩送醫評估與治療。昨天下午舉辦「兒童新冠肺炎併發急性腦炎之臨床處置與案例討論」線上直播研討會，討論「兒童神經急性照護重點」，包含顱內壓升高照護、新冠腦炎感染與免疫相關治療、癲癇發作控制。

針對有學者建議為染疫孕婦、嬰幼兒備用高效價抗體血漿，羅一鈞說，血漿在傳染病剛發生之初，沒有特效藥時，使用康復者血漿血清抗體做治療所用，但使用康復者血漿血清沒有足夠證據支持，再加上有相關藥物可使用，所以沒有將血漿放入用藥指引。（編輯：張芷瑄）1110522

（指揮中心提供）

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