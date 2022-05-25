兒童重症率未高於國際 醫療量能充足家長免驚慌

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指揮中心醫療應變組組長石崇良25日表示，兒童專責加護病房已從21床加開到80床至100床，並以兒童醫院、醫學中心為主，盡可能搶救孩子。（指揮中心提供）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北25日電）COVID-19疫情嚴峻，染疫兒童重症情形備受矚目。據指揮中心分析，國內18歲以下約占染疫人數的2成，但兒童重症率並未高於國際，醫療量能也充足，籲家長不用過度恐慌。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，截至目前累計15例兒童染疫重症，其中5例死亡，兒童重症引發各界矚目。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組組長石崇良今天下午在疫情記者會中表示，目前國內資料分析發現18歲以下約占染疫人數的2成，國外染疫孩童重症率約萬分之3到7，實際上，國內兒童重症率並未高於國際。

石崇良說，因應近日出現數名併發腦炎且臨床病程進展快速的兒童重症個案，衛福部緊急提高照顧量能、盡可能搶救，專責加護病房也從21床加開到80床至100床，並以兒童醫院、醫學中心為主，負責收治個案，盡可能搶救孩子。

石崇良指出，國內重度級急救責任醫院、提供綠色通道的醫院累計超過100家，萬一看診醫院沒有加護病房可收治病童，也可利用24小時緊急醫療中心協助安排調度到專責醫院的加護病房收治。

他表示，截至目前約有23名有住院需求的兒童個案正在加護病房治療，醫療量能充足，也一再提出重症徵兆供家長參考，呼籲家長不用過度恐慌，密切觀察孩子狀況。

（指揮中心提供）

此外，新北市日前有一名2個月大女嬰死亡後驗出COVID-19陽性，但後來發現女嬰身上有傷和屍斑，確切死因也引發各界關注。指揮中心指揮官陳時中說，此案目前正由司法、社政單位調查中，等到調查清楚會再報告。

指揮中心近日逐步鬆綁確診規定，加速高齡長輩、高風險因子確診者用藥速度。陳時中表示，昨天共開7469人份口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共5922人份、默沙東「莫納皮拉韋」1927人份，今年以來累計開立4萬9621人份，包括3.9萬人份倍拉維及1萬多人份莫納皮拉韋。

陳時中指出，截至目前，瑞德西韋已使用5.7萬劑，還剩約8.4萬劑，倍拉維還剩59萬1483人份、莫納皮拉維還剩約7萬人份；指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，後天還有約2.5萬人份莫納皮拉韋將運抵台灣，其它藥品也持續洽購安排進口。（編輯：陳政偉）1110525

（指揮中心提供）