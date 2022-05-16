Omicron對兒童特別兇猛 醫示警染疫可能不只是感冒

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（中央社記者陳婕翎台北16日電）不少人認為接種3劑COVID-19疫苗，即使染疫也像感冒，台大急診醫師警告「對兒童，Omicron不是巧虎，是虎姑婆。」衛福部傳染病醫療網醫師的看法雖較保留，但也提醒家長注意，幼童確診後若活動力持續低落，就應提高警覺。

不到1個月出現2名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症的2歲兒童病逝，台大急診醫學部主治醫師李建璋昨天在臉書（Facebook）分享，Omicron病毒株對兒童特別兇猛，美國統計數字發現，兒童感染Omicron住院比例高於成人。自2022年以來，全美共有616名兒童死亡。

李建璋說，香港近期研究發現，對兒童而言，Omicron不是流感，甚至對沒有慢性病的健康兒童，也可能遭受重症無情打擊。據該研究顯示，感染流感的兒童住院死亡率為0.05％，香港兒童感染Omicron住院死亡率卻高達0.35％，這樣的數據足足是流感7倍。

李建璋今天晚間告訴中央社記者，更糟糕的是，醫界觀察到Omicron病毒株對東方小孩症狀表現和歐美不同，歐美感疫兒童幾乎都是呼吸道症狀為主，但據香港最新統計，竟有13％兒童感染Omicron可能出現嚴重神經學症狀，如痙攣、意識模糊，甚至演變成腦炎。

李建璋說，據香港報告，當初疫情發生後1個月，當地兒童醫院超過1000名住院染疫兒童，其中4人死亡、2人就是因合併腦炎死亡。台灣兒童住院數來沒有沒這麼多的前提下，已經出現2名過世確診兒童都有腦炎表現，真的是一大警訊。

對此，有人在李建璋臉書貼文提出確診兒童人數不明、幼兒重症病例致死率也許高估、可能引起家長恐慌等質疑，衛生福利部傳染病防治醫療網北區指揮官、林口長庚兒童感染科主治醫師黃玉成也持較保留的態度。

黃玉成告訴中央社記者，確實在很少數東方個案發現類似狀況，現在有看到香港報告，日本、韓國沒有相關報告，相關機轉仍不明，推測與基因感受性有關。

黃玉成提到，由於Omicron仍是非常新的病毒株，在兒童身上的表現症狀還無法完全統整，較難逐一表列病徵提供家長注意，若家有確診兒童，但孩子年紀太小，難以表達身體不適。

他說：「我都會告訴到我的診間的家長，小朋友可以吃、可以玩就沒事」，若活動力持續低落，就應提高警覺。」

李建璋則提醒，兒童感染Omicron不只是感冒，頭痛是警訊開始，可能伴隨劇烈嘔吐、意識模糊，這些都是病毒已經跑到腦子的徵兆，照顧者特別要留意病童是否高燒、抽筋、聲音沙啞、呼吸困難，若有這些癥狀需要就醫處理。

李建璋呼籲，家中5歲以上孩子已符合接種COVID-19疫苗適應症年齡，不要再「疫苗猶豫」，應儘速完成接種，Omicron對兒童而言，不再是巧虎，而是虎姑婆，接種疫苗利大於弊；至於6個月到5歲兒童疫苗，預估美國緊急授權最快6月中旬完成，政府應準備好，先預下訂單。（編輯：陳清芳）1110516