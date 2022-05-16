首批輝瑞兒童疫苗77.76萬劑抵台 效期至9月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北16日電）繼5月9日BNT成人疫苗約185.7萬劑抵台，今年第一批採購輝瑞BNT兒童劑型疫苗77.76萬劑今天上午抵台，將提供給5至11歲兒童接種基礎劑使用，這批效期至今年9月30日。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，單日確診病例已連續多天突破6萬例大關，接種疫苗是預防重症死亡方法之一，中央流行疫情指揮中心發布新聞稿表示，今年第一批採購輝瑞BNT兒童劑型疫苗77.76萬劑，已於今天上午抵達桃園國際機場。

指揮中心表示，這一批疫苗完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供給5至11歲兒童接種基礎劑使用。指揮中心指揮官陳時中日前曾說，疫苗抵台後會儘速安排兒童施打時程，推估這批疫苗最快5月20日可供接種。

指揮中心指出，已於4月28日與香港復星公司及德國BNT公司簽署COVID-19疫苗供應合約，並與美國輝瑞公司及德國BNT公司簽署兒童疫苗補充合約。

指揮中心表示，依據合約內容預定供應220萬劑兒童劑型及180萬劑成人劑型疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，並視需求擴充400萬劑成人劑型疫苗，以因應COVID-19變異病毒株威脅。（編輯：管中維）1110516