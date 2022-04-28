輝瑞BNT兒童疫苗EUA過關 可供5至11歲使用

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北28日電）衛福部長陳時中今天表示，食藥署下午開專家會議通過輝瑞BNT兒童疫苗EUA，可供5歲至11歲兒童使用，2劑至少間隔21天，但預計以上次ACIP專家建議的12週為實際接種間隔的原則。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，衛福部食藥署日前核准莫德納疫苗適應症擴增至6歲至11歲兒童，預計5月2日開打。

行政院今天也宣布將採購220萬劑輝瑞BNT兒童疫苗，身兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，首批輝瑞BNT兒童疫苗預計5月中旬前會到貨，食藥署下午召開專家會議審查緊急使用授權（EUA）。

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衛福部長陳時中今天晚間接受記者電話聯訪時表示，食藥署專家會議已通過輝瑞BNT兒童疫苗EUA，將提供5歲至11歲兒童使用，劑量為0.2毫升、含有10微克mRNA，完整接種為2劑、至少間隔21天；針對嚴重免疫功能不全兒童至少間隔28天，且可以接種第3劑。

陳時中表示，食藥署雖核准輝瑞BNT兒童疫苗2劑僅需間隔21天，但衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議將再次開會討論，有可能延長接種間隔，實際接種期程尚待討論後確定。（編輯：李亨山）1110428