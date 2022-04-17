兒童莫德納副作用發燒為主 心肌炎未高於青少年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北17日電）衛福部食藥署今天通過授權莫德納疫苗適用於6至11歲兒童，疫苗緊急使用授權（EUA）會議召集人鍾飲文表示，兒童接種副作用以發燒、疲倦為主，心肌炎發生機率未見高於青少年。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，衛福部食藥署今天舉行專家會議審查兒童使用疫苗，食藥署長吳秀梅下午在疫情記者會中表示，審核通過莫德納疫苗作為兒童疫苗用法用量為施打2劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半），2劑施打間隔28天。

鍾飲文今天下午接受媒體聯訪表示，根據真實世界的資料分析，包含歐盟、澳洲等30多個國家，6至11歲兒童接種COVID-19疫苗，最常見的副作用症狀為注射部位疼痛，還可能出現頭痛、疲倦、發燒，但未偵測到重大安全疑慮。

至於家長最擔心的兒童接種mRNA疫苗，是否可能會與青少年一樣面臨發生心肌炎、心包膜炎等嚴重不良反應風險，鍾飲文表示，據莫德納疫苗接種資料，6至11歲兒童與12至18歲青少年相比，沒有風險比較高的趨勢，後續上市需要再長期觀察。

6至11歲兒童接種莫德納疫苗劑量為半劑，鍾飲文解釋，莫德納疫苗在兒童接種臨床試驗分為全劑量、半劑量及1/4劑量等多種組合，考量免疫反應及安全性，全劑量免疫反應強，但擔憂不良反應過大，選擇半劑量進行後續試驗，證實保護力及安全性。

下週疾管署將召集專家會議討論是否實際開放兒童施打，若順利通過，會請學校調查意願並分配疫苗。鍾飲文表示，今天主要是通過6至11歲兒童接種莫德納疫苗適應症，後續實際接種模式及接種時程，須交由衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）定案。（編輯：張雅淨）1110417