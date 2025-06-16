瑞典禁購直播性愛內容 數位世界也「罰嫖不罰娼」

因應數位時代性交易的形式推陳出新，為了進一步保護在網路上遭受性剝削者，瑞典國會在5月通過一項新法，自7月1日起，在線上購買直播性愛內容將會犯法，可能面臨最高1年的刑期，而仲介線上直播性愛內容更是可能面臨最高4年的刑罰。

這條新法造成許多透過線上性愛直播維生的直播主反彈，她們表示，在線上販賣性愛直播內容是她們自由選擇，政府不應該插手。也有些人表示，新法通過後，可能會造成更多人進入傳統性交易市場。

瑞典目前現存有關性交易的法規是「罰嫖不罰娼」，也就是說，性交易中，購買者會受到法律處置，而販賣性服務並不犯法。

這個概念在瑞典社會中有高度共識，這條新法在國會也得到所有政黨歡迎。初到瑞典時，記者對這個概念不太理解，性交易若被視為非法，那進行這項非法行為的各方不都應該負起法律責任嗎？

在瑞典生活時間久了一點之後，逐漸了解，在瑞典的觀念中，非法的並非性交易，而是「購買性服務」。因為需要金錢或有經濟壓力而必須走上販賣身體這條路的人，不應該受到處罰；該被處罰的是在這種情況利用自己的經濟與社會優勢去剝削他人身體的人。

這算是一種瑞典社會基於保護弱勢族群衍生的手段。

但就算理解，也難免質疑，為什麼進入色情產業的女性都該被認為是受害者？難道女性沒有自主權，不能選擇該如何運用自己的身體嗎？

瑞典社會支持的論點是，在研究與實務中發現，自主選擇加入色情產業的女性很多都曾經歷性方面的創傷，也有些年輕女孩為了尋求自我認同而進入這個產業。

在直播平台上一開始可能有許多自主權，可以自己決定要放什麼內容，但時間一久，很多人因為追求點閱量與增加收入，訂閱者的點播或是更聳動的內容往往會讓直播主失去真正的自主權。這還不包括透過仲介進入這個產業的直播主，她們的交易過程往往有誘騙（Gooming）的成分。

瑞典性創傷門診（Mikamottagning）是一個專門為經歷性交易、性創傷的人所設的門診，門診社工艾利克森（Annika Emricsson）的工作經驗證實了這個觀點，她表示，發生在數位世界的性剝削對人造成的心理創傷不小於傳統性交易。

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然而，媒體上能見到的多是直播主「輕輕鬆鬆」賺了多少錢，而很少報導她們遇到的困境與傷害，讓很多人誤以為性愛直播很無害，是女性自主的展現。

如同哥特堡郵報（Goteborgs-Posten）一篇相關報導的標題「合意是用錢買不到的」，在經濟社會條件不對等的狀況下，雙方的交易與權力關係不可能是平等的。在瑞典社會的觀念中，因為社會經濟條件的弱勢不得不走上販賣身體這條路，不是自主選擇，而是被現實逼迫下的選項。（編輯：唐佩君）1140616