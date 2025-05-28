舉國機器人 能演能舞但離生活還遠

中國正在興起機器人熱潮，在產業中想拔得頭籌，最重要的是「炫技」吸眼球。從近年已經越來越多的無人機表演，到各種機器人運動比賽——全世界第一場機器人半程馬拉松賽今年4月在北京舉行，5月杭州舉辦機甲格鬥擂台賽、8月又是在北京將舉行世界人形機器人運動會——人類看機器人跑步、揮拳格鬥，或是踢球，看著機器人做越來越多人類在做的事。

在中國，人形機器人以宇樹科技出產的最有名。今年初中國官方召開民營企業家座談會，座談會出席的民企顯現中共「新質生產力」發展方向，當中宇樹科技的創始人兼CEO王興興也是座上賓，足見宇樹在中國機器人領域，以及未來中國經濟前景的重要性。

他們開發的機器人Unitree H1上了今年央視春晚，機器人在電視鏡頭前會走、會跳、會踱步，他們揮舞雙手跳舞，動作協調地與人類一起表演「扭秧歌」。最新的一支影片顯示，宇樹的機器人G1還在進化中，它會騰空而起，原地後空翻。

不過在看機器人產業熱鬧的同時，機器人也會「出糗」，這恐怕是更吸眼球的地方。今年4月的北京機器人半程馬拉松比賽，參賽機器人狀況連連，跑到冒煙、摔倒，頭炸掉了繼續跑，成為網路上中國網友的笑料，也顯見機器人發展的不容易。

5月北京舉辦的一場機器人展上，一款仿生人形機器人展出，根據介紹這類機器人可按場景需求訂製開發，也是適用於迎賓及陪伴的應用。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年5月28日

從上述來看，機器人的應用場景更多還是停留在觀賞與陪伴人類上。一名來自上海的機器人供應鏈廠家向中央社介紹，「事實上現今的機器人成本高昂」，還沒辦法普及應用，在規劃人類一般生活方面還需要進一步的摸索，現在更多的是陪伴性、觀賞性或迎賓用途的場景運用。

以宇樹的機器人為例，其G1機器人最低階版本售價約人民幣9.9萬（約新台幣40萬），現階段還是租賃居多，因為現今許多的迎賓活動需要機器人「撐場」。

通用機器人的研發還有一定空間，再加上中國人口基數龐大，數據蒐集是優勢。不過，在美中科技戰之下，先進晶片的取得也是中國發展機器人產業的挑戰。這名廠家向記者表示，在美中對抗之下，現在中國的晶片要慢慢朝國產化生產，因為依賴美國、台灣，甚至荷蘭的晶片技術「會很麻煩」。

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的確，中國的舉國體制會讓一個產業發展飛快。現今，光是北京就時常召開機器人展覽會，甚至機器人還會走進校園內與學生互動，社會各個層面都在與機器人、AI掛勾，氛圍濃厚。

但是，更為重要的是，機器人真正落實在人類生活的發展，會如何運用與改變人類生活？畢竟，久而久之觀賞機器人跳舞與運動，雖然新奇但終究會出現審美疲勞。（編輯：張淑伶）1140528