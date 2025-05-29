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中國官方補貼助力 iPhone 16 Pro登基銷售第一

2025/5/29 11:17（5/29 11:26 更新）
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受到中國官方政策補貼措施等帶動，蘋果產品iPhone 16 Pro登上2025年第20週（5月12至18日）中國國內手機銷售排行第一位。圖為位於上海南京東路蘋果旗艦店。中央社記者李雅雯上海攝 114年5月29日
受到中國官方政策補貼措施等帶動，蘋果產品iPhone 16 Pro登上2025年第20週（5月12至18日）中國國內手機銷售排行第一位。圖為位於上海南京東路蘋果旗艦店。中央社記者李雅雯上海攝 114年5月29日
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（中央社記者李雅雯上海29日電）中國官方試圖提振消費，推出國家補貼（國補）措施鼓勵消費者購買手機、家電等產品。在國補與618消費節買氣推動中，蘋果產品iPhone 16 Pro登上手機銷售第一。

中國第20週（5月12至18日）國內手機銷售排行顯示，去年9月下旬上市的iPhone 16 Pro摘下銷售第一，iPhone 16 Pro Max緊追在後；再者依序為華為nova 13、iPhone 16、REDMI Turbo 4 Pro，蘋果手機在前5位拿下3個席次。

湖北長江日報報業集團九派新聞報導，第20週國內手機銷售量將iPhone推上21.5%銷售占比，相較去年同期增加6.6個百分點，iPhone先前採取降價策略搶攻市場，加上國補助力，使得iPhone在手機市場打了「翻身仗」。

報導指出，蘋果願意降價是為了刺激消費、奪回市場占比，由於目前消費者對於消費更加趨於理性，必須透過促銷降價才能刺激消費，尤其在數位產品功能未能有強烈比拚情況下，「捲價格」成為搶攻市場必選題。

這次登上銷售排行榜第一位是iPhone 16 Pro。以iPhone 16 Pro 128GB版本為例，原價人民幣7999元（約新台幣3萬3275元），使用國補再加上618消費節消費券等折扣後，可以用5499元入手，降幅高達31%。

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有消費者開心於低於原價買到新手機，直言蘋果產品有優勢，「價格是唯一的缺點」、「消費者是誠實的」；另也有消費者認為，降價措施對於蘋果銷售策略失去信心，「對於當初原價購入的人來說，這算什麼呢」。

iPhone 16系列去年推出後在中國銷售「爆冷」，據財聯社報導，iPhone去年第4季在中國市場銷量為第3位，落後於華為、小米，僅約16.6%市占率，除了商品本身吸引力不夠外，中國本土手機品牌也為蘋果帶來競爭壓力。（編輯：張淑伶）1140529

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