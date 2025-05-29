端午連假將至 卓榮泰促加強宣導駕車安全

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（中央社記者賴于榛台北29日電）明天就是端午假期，行政院長卓榮泰今天指示，考量近期發生多起自小客車衝撞事故，請交通部加強宣導酒後不開車、無照駕駛所生的禍患，盼民眾以此為戒，另外也務必讓東部及離島交通保持順暢及安全。

交通部、農業部今天在行政院會報告「114年端午節疏運及物價」，行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時轉述，卓榮泰院會時指示，請交通部督導各疏運單位，依擬定策略，進行疏運工作，且疏運單位除必要搶修工程外，其餘工程應在連假期間暫停施作，維護疏運交通安全。

卓榮泰也要求，交通部氣象署應即時提供訊息，讓民眾掌握天候狀況、及時因應，若有因天候因素導致交通阻斷或壅塞，各部會也應積極配合、互相聯防，尤其東部及離島交通務必保持順暢及安全，所有備援計畫也務必適時啟動。

卓榮泰提醒，過往易塞車國道路段、肇事紀錄較多的省道路段，以及各隧道的交通順暢及安全通行，也請各相關單位做好事前規劃，讓民眾能通行便利與安全。

卓榮泰指出，考量近期發生多起自小客車衝撞，危及行人安全的事故，受到社會高度關注，請交通部加強宣導酒後不開車、無照駕駛所生的禍患，希望民眾以此為戒，也鼓勵民眾搭乘大眾運輸，並請內政部督導警察單位加強取締違規與守法宣導。

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至於節慶物價，卓榮泰說明，請農業部確保應節相關農產品的產銷動態，確保物價穩定，供貨無虞。

卓榮泰強調，雖然台灣即將脫離三大疫病疫情，成為 「三大豬病非疫區國家」 ，但是為因應端午節前後入境旅客及國際快遞郵包違規數量可能增加的風險，民眾切勿購買或攜帶含豬肉產品回國，也請農業部協同相關部會，持續加強邊境檢疫管制措施，繼續把非洲豬瘟阻絕於境外。（編輯：張若瑤）1140529