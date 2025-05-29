新北華江橋追撞車禍滿路泡沫 警已清除、解除管制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北29日電）警方今天表示，陳姓男子上午駕駛貨車經新北華江橋疑因雨視線不良且未保持車距，追撞前方車輛並擦撞至路邊，車上洗潔劑掉落導致橋上許多泡沫，於中午清除完畢，解除交通管制。

新北消防局表示，中午12時5分據報，板橋區華江橋往台北市方向，現場發生小貨車與小客車車禍事故，造成裝載的洗潔劑洩漏，路面產生許多泡沫。現場無人受傷，3線車道共封閉2線。

海山警分局表示，調查這起車禍發生於上午11時25分許，陳姓男子駕駛小貨車行經華江橋時，疑因雨勢導致視線不良，未保持安全距離，擦撞前方柯姓駕駛自小客車。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方說，小貨車再撞至路旁快慢車道劃分島，貨車上載運的洗潔劑、漂白水等清潔用品掉落橋面，造成大量泡沫擴散，形成一片雪白奇景，影響行車安全。所幸無人受傷，經警消人員立即到場處理，在12時47分完成清潔，並恢復交通暢行。

警方說，雙方駕駛人酒測值均為0，無人受傷，詳細事故原因尚待釐清。事故現場的大量泡沫，由消防人員以水柱清洗清除完成，並解除交通管制，車輛恢復正常通行。（編輯：方沛清）1140529