監察院預算刪減聲請釋憲 憲法法庭過半大法官同意受理

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（中央社記者林長順台北29日電）總統3月21日公布114年度中央政府總預算案，監察院認為，今年度預算遭立法院大幅刪減，嚴重影響機關運作，遞狀聲請釋憲。司法院今天指出，憲法法庭已過半數大法官同意受理。

監察院114年度預算編列約新台幣10.9億元，其中含人事費8億餘元，而原編列業務費2.4億元，遭立法院刪減2.3億元、達96%，只剩約1000萬元，使監察院多項業務停擺；立法院日前否決行政院覆議案，總統於3月21日公布114年度中央政府總預算案。

監察院認為，業務費遭立法院極其荒唐離譜地大幅刪減96%，已明顯逾越合理範圍，創下史上恣意違憲惡例，立法院逆憲而行，意圖癱瘓監察院憲政功能運作，實質撤廢監察院，形同「假刪減預算之名，行修憲廢院之實」。

監察院監察調查處長楊昌憲在訴訟代理人律師王首雁陪同，3月24日到憲法法庭遞狀聲請釋憲。

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監察院聲請的案由為，為行使職權，認中華民國114年度中央政府總預算案中，有關刪減監察院歲出預算之法定預算部分，有違憲疑義，聲請法規範憲法審查，並溯及自114年1月1日失效。

司法院今天指出，憲法法庭依憲法訴訟法第32條第2項規定評議，已於昨天經大法官過半數同意受理。（編輯：蕭博文）1140529