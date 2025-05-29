運安會預算凍結6案 全數解凍

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）立法院交通委員會今天處理114年度中央政府總預算關於國家運輸安全調查委員會預算案，遭凍結6案，包括業務費遭凍結30%、新台幣1602.9萬元，全數解凍。

交通委員會先前決議，運安會應積極與政府有關機關（構）共同檢討各改善建議執行計畫的進度，協助解決執行過程中阻礙，並適時更新追蹤機制，對列管多年且未有明顯進展的項目，應訂定具體改善計畫及明確期限，因此凍結運安會業務費30%，待執行30%後可申請解凍並經院會同意後才能動支。

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運安會主委林信得表示，截至5月21日止，114年度業務費執行數1654萬餘元（含預付款），執行率30.96%，已達30%，有關立法院決議事項，運安會已加強辦理並提出書面報告，仍將積極辦理運輸事故調查作業，發掘出事故肇因，提出改善建議，希望能避免類似事務再發生。

運安會114年度預算遭凍結案有6案，主要以業務費遭凍結30%、1602.9萬元較多，交通委員會今天開會討論處理，經委員會同意解凍。（編輯：方沛清）1140529