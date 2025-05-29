地方補助款被刪 北市議會藍黨團支持市府提訴願

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（中央社記者劉建邦、楊淑閔台北29日電）行政院近日刪減中央給地方的一般性補助款，台北市長蔣萬安稱將提訴願。台北市議會國民黨團指支持市府提訴願；市府今天表示，委任律師下午將送件至行政院。

今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，行政院為此統刪地方補助款25%，引發反彈。蔣萬安日前列席台北市議會總質詢時表示，市府將於本週提訴願。

台北市議會國民黨團今天在市議會國民黨團會議室開記者會，包含黨團書記長李明賢與多名藍營市議員出席。

李明賢透過新聞資料表示，中央刪減台北市府一般補助款將近38億元，衝擊極大，最嚴重可能導致1.6萬餘名清寒學生營養午餐斷炊、學校水電、冷氣費沒經費。

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他說，在北市社會福利部分，包括低收入家庭、身心障礙補助、兒童及就學生活補助及中低收入老人生活補貼等，也會受到衝擊。

李明賢表示，針對北市學校相關預算及社福補助可能受衝擊，蔣萬安已強硬表態將提訴願，且北市府會先挪用相關經費代墊，後續將連本帶利向中央追償，北市議會國民黨團支持市府提訴願。市府指出，今天下午將由委任律師送件至行政院，（編輯：方沛清）1140529