卓榮泰：部會經費執行急迫 但禁止有消耗預算作為

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（中央社記者賴于榛台北12日電）立法院近日陸續解凍中央遭凍結預算，行政院長卓榮泰今天表示，中央政府總預算審查延誤，造成部會執行產生困難與急迫性，相當少見，但仍要提醒部會絕對不能有消耗預算的行為，主計總處編列明年預算時，針對今年執行率也將彈性評估。

各部會遭凍結的預算近日陸續解凍，行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰指出，今年中央政府總預算審查有所延誤，造成執行上產生困難與急迫性，必須要在半年多一點的時間內，執行1年的預算，相當少見。

卓榮泰說明，解凍後的預算執行有3個原則：第一，各部會一定要按照預定的計畫執行預算；第二，講求如何提升執行效率，並達到預算編列所預期的效益；第三點最重要，就是各部會雖然必須提升效率、講求效益，但絕對不能有消耗預算的行為。

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卓榮泰強調，中央不會因為預算執行率低，就把明年預算變得比較少，而是會請主計總處編列明年度預算時，進行彈性評估。

卓榮泰表示，目前地方政府也有類似現象，現在正值梅雨季、颱風季的來臨，各種防汛工程極為重要，各部會在地方政府既定的計畫中，如果內容沒有調整，防汛期該有的協助與安全、福利上該有的協助，都應盡力優先辦理，讓地方政府不會因為前半年預算的耽誤造成執行上的困難，也請地方政府適時提出各項需求。（編輯：張若瑤）1140612